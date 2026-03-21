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El impresionante accidente de la ciclista Debora Silvestri en la carrera San Remo Women 2026
La italiana, del equipo Laboral Kutxa, voló por encima de un guardarraíl y cayó unos metros a un camino por debajo de la carretera
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Una situación que rozó la tragedia se vivió este sábado durante la prueba ciclística San Remo Women 2026 cuando la italiana Debora Silvestri protagonizó un accidente que paralizó a todos.
El incidente se produjo a menos de 20 kilómetros de la llegada, en el descenso de la Cipressa. Una mala elección de la trazada en una curva hacia la derecha desencadenó una caída múltiple, a la que se vieron involucradas varias ciclistas y otras más que, al rodar a corta distancia, no lograron evitar el choque.
Fue entonces cuando apareció Silvestri, del equipo Laboral Kutxa, y al intentar esquivar a sus colegas que yacían sobre el asfalto, salió despedida de su bicicleta y voló por encima del guardarraíl para caer en un camino en desnivel que estaba por debajo del nivel de la carretera de la competencia. Las imágenes captadas por las cámaras que seguían la carrera fueron elocuentes: Silvestri quedó tendida e inmóvil sobre el asfalto, mientras arriba las competidoras que habían rodado intentaban volver a la acción.
Así fue el accidente
Luego de ser evacuada y trasladada a un hospital, la televisión italiana RAI confirmó, de fuentes de la organización, que la ciclista italiana estaba consciente.
“Debora Silvestri ha sufrido una caída en el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para ser atendida. Daremos más información de su estado en las próximas horas”, informó en sus redes sociales Laboral Kutxa Team, el equipo para el que corre Silvestri. Minutos más tarde, amplió el panorama: “Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones”.
La campeona polaca Kasia Niewiadoma, la francesa Margaux Vigié y la mauriciana Kim Le Court también estuvieron involucradas en el accidente.
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