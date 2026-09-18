Julieta Benedetti se impuso a cinco ciclistas con el mismo tiempo y ganó el oro en los Juegos Suramericanos

En un final espectacular, Julieta Benedetti conquistó este viernes la medalla dorada en la prueba femenina de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La argentina se impuso en el sprint final después de 2h47m47s de carrera, el mismo tiempo oficial que registraron ¡otras cinco competidoras! Encabezó el podio por delante de la colombiana Lina Hernández y la boliviana Elizabeth Vásquez.

El desenlace fue la concreción de una escena que Benedetti había anticipado muchas veces. “Junto con mis compañeras, estamos hace un mes concentradas en Rafaela, así que creo que corrimos esta carrera mentalmente muchas veces. Personalmente, imaginé muchas veces este sprint. Muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con mis compañeras”, expresó Benedetti, todavía conmovida, en diálogo con TyC Sports.

Julieta Benedetti, emocionada, tras el oro en ciclismo de ruta Captura

La campeona, de 22 años y nacida en Mendoza, destacó especialmente el trabajo colectivo para alcanzar la definición en las condiciones que buscaba. “El equipo fue clave para poder llegar a un sprint limpio en una carrera con mucho viento”, explicó. Allí, después de casi tres horas de competencia, consiguió imponerse sobre Hernández y Vásquez.

Las diferencias fueron mínimas. Las tres medallistas recibieron un registro oficial de 2h47m47s, pero no fueron las únicas: la brasileña Tamires Radatz, cuarta; Maribel Aguirre, quinta para la Argentina, y la chilena Catalina Soto, sexta, también terminaron con el tiempo de Benedetti. La posición final quedó determinada por el orden de llegada.

El sprint final con el que Julieta Benedetti logró el oro en ciclismo de ruta

La victoria tuvo para la argentina un significado que excedió lo ocurrido este viernes. Según relató después de la prueba, la preparación para estos Juegos requirió un esfuerzo particular tanto suyo como de su familia. “Por suerte, y por mucho trabajo más que por suerte, pude llevarme otro triunfo al igual que el año pasado en Paraguay. Demuestra mis ganas y dedicación en este deporte, tanto mías como de mi familia, que me apoya muchísimo”, sostuvo.

Benedetti contó que atravesó un año complejo y que sus padres tuvieron un papel decisivo para que pudiera realizar parte de su preparación en Europa. “Fue un año difícil. Mis papás invirtieron mucho para que yo pudiera estar en España preparando estos Juegos de la mejor manera. Esta medalla es para ellos. Hacen que yo pueda seguir creciendo en este deporte que tanto me apasiona”, señaló.

Las primeras seis ciclistas empatadas en tiempo en un cierre vibrante de ciclismo de ruta femenino de los Juegos Suramericanos Captura

La posibilidad de conseguir el oro en la Argentina agregó otra dimensión a la conquista. Después de cruzar la meta, pudo compartir la celebración con su madre. “Le dije a mi mamá: ‘Esto me encanta. Qué lindo vivirlo acá con vos’”, contó.

Competir como local, de todos modos, también había incorporado una exigencia adicional. “Hay un montón de argentinos que nos han manifestado sus ganas de que también nos vaya bien. Es una presión extra correr en casa”, reconoció Benedetti.

Benedetti consiguió el año pasado en Paraguay la medalla dorada también, en los Juegos Panamericanos junior @coargentina

El resto de la formación nacional también completó la prueba. Además del quinto puesto de Aguirre, Ludmila Mange finalizó 25ª, con 2:47:51; Valentina Luna fue 32ª, con 2:48:01, mientras que Abril Garzón y Sofía Martelli ocuparon las posiciones 35ª y 36ª, respectivamente, ambas con 2h48m07s.

“El ciclismo es un deporte muy crudo, hay que estar todo el tiempo arriba de la bici”, afirmó al referirse al entrenamiento que sostiene incluso cuando no tiene competencias. Este viernes al mediodía, todo ese trabajo desembocó en los últimos metros de la prueba de ruta. Y un triunfo que jamás olvidará.