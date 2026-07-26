Tadej Pogacar ganó su quinto Tour de Francia e igualó el récord histórico de victorias

PARÍS (AP).- Con un quinto título, Tadej Pogacar igualó el récord de victorias en el Tour de Francia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos.

El esloveno, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro. Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante. Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

LEGENDARY 👑💛

Tadej Pogacar wins the 2026 Tour de France



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Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo. El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta. Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace tan espectacular pone fin a la 113ª edición, dominada de principio a fin por Pogacar , que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto Tour, sumando además cinco etapas en el camino.

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27 AÑOS. El más joven en entrar en el selecto club de los 5.



🤔 ¿Hasta dónde llegará la cifra de Tours de Francia de Tadej Pogacar? #TDF2026 #TourRTVE26j pic.twitter.com/5keTDpGQea — Teledeporte (@teledeporte) July 26, 2026

El dominio de Pogacar en cifras

5: número de sus victorias finales en siete participaciones, en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, igualando el récord de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Las otras dos ediciones, en 2023 y 2024, fue segundo por detrás de Jonas Vingegaard.

5: número de victorias de etapa en esta 113ª edición para el esloveno. En 2025 ganó cuatro y en 2024 seis.

6:26: distancia en la general respecto a su primer perseguidor. Supera los 4:24 y los 6:17 de las últimas dos ediciones sobre Jonas Vingegaard, quien abandonó por caída este año. En el pasado, Coppi, Merckx, Anquetil, Hinault o Fignon ganaron un Tour con más de diez minutos de ventaja sobre el segundo.

19: número de victorias de Pogacar esta temporada, un total de 127 en su carrera. Es el mayor total para un corredor en activo.

26: número de etapas totales ganadas por Pogacar en el Tour de Francia. Solo tres corredores tienen más: Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) y el poseedor del récord Mark Cavendish (35).