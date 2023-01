Vuelta a San Juan: la carrera más importante de América recibe a varios de los mejores ciclistas del mundo

escuchar

SAN JUAN.– Hay que estar acá, hay que meterse en el clima que genera el inminente comienzo, de este domingo, de la tradicional Vuelta a San Juan. Para vivirla, para sentirla, para conocerla y contagiarse del fervor de su gente. Para entrar en sintonía con su entusiasmo y ese desbordante fanatismo que el ciclismo despierta en esta provincia. Para percibir el tintineo armónico de las cadenas y los pedales por los paisajes y carreteras cuyanos. Hay que estar acá para descubrir durante ocho días, bien por dentro, en su alma misma, por qué es la prueba ciclística más importante de América y es –como reza su eslogan– “donde todo empieza”.

Enrolada en la categoría UCI Pro Series (la segunda en importancia entre las tres que componen el circuito mundial de la Unión Ciclística Internacional), en 39ª versión la ronda sanjuanina representará una vez más la única posibilidad que tienen los aficionados de ver a algunos de los mejores pedalistas del mundo en suelo americano. Un privilegio que ubica a la carrera argentina apenas un escalón debajo del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, las tres competencias del nivel UCI Word Tour. “El ciclismo es una forma de vida que nos identifica a los sanjuaninos. No tengo dudas de que esta realización va ser la más importante de la historia de la Vuelta”, comentó Sergio Uñac, el gobernador de la provincia.

La policía sanjuanina escolta a los pedalistas del equipo Soudal-Quick Step, una de las siete escuderías de nivel World Tour que tomarán parte de la competencia que apasiona a los sanjuaninos. Prensa Vuelta a San Juan

A diferencia de en las últimas celebraciones de la prueba cuyana, ahora la Vuelta a San Juan no contará con la prueba contrarreloj individual, pero sí agregará a su recorrido de 1143,7 kilómetros (equivalente a un tercio del Tour) el tramo cordillerano entre Calingasta y Barreal, tras 27 años de ausencia. Serán ocho las jornadas de acción, con una de descanso, para las 27 escuadras que formarán parte de la carrera ciclística más grande del continente. Este domingo se efectuará la primera etapa, con largada y llegada en el centro de San Juan y un paso por el santuario de la Difunta Correa; el lunes se afrontará el tramo más largo, de 201,1 kilómetros, entre San Agustín y San José de Jáchal, y el viernes 27 se desarrollará la etapa reina, de 173,7 kilómetros, con llegada en el alto del Colorado.

Luego de una ausencia de dos años por la cuarentena, el ciclismo de alto nivel mundial regresa a las montañas de San Juan, una provincia que vibra con el ciclismo, uno de sus deportes favoritos. Prensa Vuelta a San Juan

Teniendo en cuenta que en 2021 y 2022 no se pudo efectuar la Vuelta, como consecuencia de la cuarentena a raíz de la Covid-19, esta realización contará con el mayor presupuesto de su historia, que se condice con la participación de siete equipos de nivel World Tour (Ineos Grandiers, Movistar Team, Soudal-Quick Step, Astana Qazaqstan, Bora Hansgrohe, Trek Segafredo y DSM, de Países Bajos), cinco del UCI Pro Team (Bardiani CSF, Team Corratec, Israel Premier Tech, Eolo Kometa y Total Energy), diez continentales (Team Medellín, de Colombia; Banco Guayaquil, de Ecuador; Tavira, de Portugal; Panamá Cultura y Valores, y los argentinos Team Chimbas Te Quiero, Agrupación Virgen de Fátima, SEP San Juan, Gremios por el Deporte, Municipalidad de Rawson y Municipalidad de Pocito) y cuatro selecciones nacionales, las de Argentina, Uruguay, Chile e Italia.

Entre los 156 corredores figuran el actual campeón mundial, el belga Remco Evenepoel (Quick Step), que se adjudicó la carrera en 2020; el colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador de Tour de Francia y Giro de Italia; sus compatriotas Miguel Ángel López (Team Medellín), Sergio Higuitas (Bora) y Fernando Gaviria (Movistar); el italiano Filippo Ganna (Ineos), campeón olímpico de contrarreloj; el eslovaco Peter Sagan (Total Energy), y el embalador irlandés Sam Benett (Bora). “Me encanta empezar la temporada acá. Espero repetir el éxito de 2020″, comentó Evenepoel.

Campeón mundial, Remco Evenepoel es una de las estrellas del ciclismo internacional; el belga, que anduvo recorriendo caminos de la provincia en estos días, se impuso en el Vuelta a San Juan la última vez, en 2020. Prensa Vuelta a San Juan

Más allá de la impronta propia de la prueba cuyana, esta versión será especial porque marcará el retiro profesional de Maximiliano Richeze, para muchos el mejor ciclista argentino de todos los tiempos. El bonaerense de Bella Vista, a los 39 años, protagonizará la última gran vuelta de su extensa campaña en la selección argentina. “Ya venía analizando el momento de decir «adiós», y finalmente será acá, porque esta provincia me dio mucho. Siento que por mi edad ya era un ciclo que había que cerrar”, expresó “Atómico”, que ganó una medalla dorada en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y es el único argentino que subió dos veces a un podio en el Giro de Italia.

Maximiliano Richeze, considerado por muchos como el mejor ciclista argentino de la historia, se retirará de la actividad en ésta, la 39ª versión de la Vuelta a San Juan. Fabián Marelli - LA NACION

La pasión de los sanjuaninos está a flor de piel por estas horas. Y no es como para menos: la Vuelta no es una simple carrera de ciclismo, sino un acontecimiento que desde hace casi cuatro décadas convive en el corazón de una provincia. Acá se respira ciclismo, como no sucede en ningún otro rincón del país. Basta recorrer sus calles y charlar con su gente para comprobarlo. No es casualidad que en cada enero se transforme mágicamente su fisonomía y que miles de familias programen sus vacaciones dependiendo de los días de la Vuelta. Es un ritual innegociable para que todos, niños y grandes, disfrutan al máximo la mejor competencia de ciclismo que se puede presenciar en toda América. Al fin y al cabo, es donde todo empieza.