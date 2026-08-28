Colapinto, de la confirmación al escenario para 2027, y el dato de 46 años que arrastra un argentino

Reunión en curso, señalaba un cartel escrito en inglés y en letra de imprenta. Una sala, un atril vacío en la cabecera de una mesa a la que están sentados Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, enfrentado con Pierre Gasly y Franco Colapinto. La puerta se abre e ingresa Steve Nielsen, el director general del equipo, con una pintura, un regalo, de los tres hombres sonriendo. El empresario italiano apunta que se trata de la alineación de la escudería de este 2026. Comienza el show: “Ah, ¿querés la de 2027?”, señala el británico. “¡Quiero la de 2027!”, afirma Briatore, y retoma: “Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027”. Colapinto interrumpe, con la ansiedad de los jóvenes: “¿Y yo?”. El hombre que lo fue a buscar a Williams y proyectó este presente lo mira a los ojos y con una sonrisa lo consulta: “¿Querés estar en el de 2027? Está bien, decile al pintor que nos quedamos con estos de 2026 en 2027. Los mismos, ¡estamos ahorrando dinero!”, cierra Briatore, con una sonrisa, y estrecha la mano derecha a sus pilotos.

Flavio Briatore, Steve Nielsen, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los actores del video de 52 segundos con el que Alpine anunció la continuidad del piloto argentino para 2027

Con un video de 52 segundos, Alpine anunció la renovación del vínculo de Colapinto para el próximo calendario de la Fórmula 1, redondeando una negociación que comenzó casi dos meses atrás, en el circuito de Red Bull Ring, en Austria. El equipo destierra los múltiples intereses que se fraguaron en medios europeos con la intención de desestabilizar al pilarense. Un desencadenante para que Colapinto asegurara su butaca fue la firma de Max Verstappen con Red Bull Racing. El tetracampeón era la pieza que podía agitar el mercado de pases e involucrar a otros nombres; ahora, son siete los asientos que están libres para el próximo curso, aunque en el paddock pronostican que solamente Haas y Racing Bulls estarían analizando renovar la alineación.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

La revalidación del argentino se produjo una semana antes del Gran Premio de Italia: el circuito de Monza no es indiferente en la aventura de Colapinto, porque fue el primer escenario que lo tuvo en la grilla, en 2024, cuando Williams lo ascendió en lugar de Logan Sargeant. Desde entonces, participó de 38 grandes premios en la Fórmula 1 y 29 de ellos los hizo con Alpine; con la escudería con sede en Enstone no conoce de abandonos y es el tercer piloto con mayor cantidad de vuelta en la actual temporada, con 735 giros, por detrás del puntero del campeonato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y de Lewis Hamilton (Ferrari).

Puntuó ocho veces en su campaña y el total acumulado desde su debut es de 24 unidades: 19 con Alpine y las cinco restantes, con Williams. El sexto puesto en el clasificador en el GP de Canadá, de este año, es su mejor resultado, mientras que el octavo casillero en la grilla, en los GP’s de Azerbaiyán 2024 y Miami 2026, los momentos destacados en la qualy. La estadística comparativa con su compañero de garaje, Gasly, es desfavorable: el francés se impone 22 a 8 en la clasificación y 19 a 11, en carrera. Hay un dato que no es menor: el galo cumple diez temporadas en la F.1, con un respaldo de 189 grandes premios; tiene una victoria y otros cinco podios.

En el próximo Gran Premio de Italia, del 4 al 6 de septiembre, Franco Colapinto dispondrá del paquete de actualizaciones que introdujo Alpine en el modelo A526 en el coche de Pierre Gasly en la carrera de Países Bajos Sam Bagnall - Sutton Images

Pero los datos tienen un contexto. Colapinto sorteó escenarios adversos y eso contribuye a la valoración: el año pasado, el modelo A525 fue el peor auto de la grilla y en ritmo no desentonó frente a Gasly. Para este año, siempre fue detrás de su compañero en el momento de recibir las actualizaciones: en Países Bajos, Alpine presentó ocho evoluciones en el coche que pinta el N°10, las que recibirá el argentino en Monza. Con excepción del despiste en la Q1 en Silverstone, nunca estuvo más allá de tres décimas de los tiempos de Gasly en la qualy. Todos detalles que demuestran el crecimiento de quien en 2026 por primera vez trabajó desde la pretemporada como piloto titular.

El objetivo de Alpine para las 11 fechas que restan es recuperar el quinto casillero en el Mundial de Constructores, que ahora ostenta Racing Bulls, por tres puntos (66 a 63). Un salto cualitativo en una competencia que es de evoluciones, ante el reglamento técnico y de motores que rige desde este año: el resultado final será la plataforma desde donde los equipos proyectarán 2027 y, de asegurar el quinto puesto, el siguiente paso será pulsear contra el póquer de estructuras que marcan el rumbo, como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull Racing. Para eso, Alpine necesitará ingenieros calificados y dinero. Gucci será el sponsor principal en 2027 y llegará al Gran Circo con su glamour y un desembolso de 50 millones de euros anuales.

Franco Colapinto y Pierre Gasly flanquean a Flavio Briatore; Alpine tiene a sus pilotos para 2027, donde el equipo tendrá a Gucci como nuevo sponsor principal Tom Baigent

La renovación debe actuar como respaldo y alimentar la confianza, porque el anuncio se produjo tras el primer episodio del receso de media temporada. En 2025, Alpine lo confirmó recién en noviembre, antes de la carrera en San Pablo, mientras que tras su estreno en Williams y cuando el futuro era incierto fue James Vowles, el jefe de la casa de Grove y quien le abrió la puerta para tomar un asiento, el que resaltó con qué demonios lidió el argentino, cuya actuación fue de mayor a menor: “La presión estaba sobre sus hombros. Necesitaba demostrarle al mundo de que era lo suficientemente rápido para ganarse un lugar en la F.1 el siguiente año”, comentó el británico en el podcast Beyond the Grid. La tensión siempre existe, aunque ahora la meta es más ambiciosa: ser parte de la Q3, la que determina a los diez mejores de la prueba de clasificación, y sumar puntos.

“Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar. Estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza. Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el auto sea cada vez mejor”, comentó Colapinto, que de completar las 11 fechas que restan, ingresará a 2027 con una experiencia de 49 carreras, dos menos que el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio, e igualará a Carlos Reutemann, el último argentino que completó dos temporadas consecutivas en el Gran Circo: Lole lo hizo en 1980 y 1981 y es quien más grandes premios corrió con la bandera nacional, con un total de 146.