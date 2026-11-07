Colapinto quedó en el puesto 14 en el último entrenamiento, antes de la clasificación para Interlagos

Franco Colapinto terminó este sábado en el décimo cuarto puesto de la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos, de cara a la sesión de clasificación.

Colapinto completó el último ensayo previo a la clasificación con un registro de 1:12.925 a bordo de su Alpine, tras dar 25 vueltas sobre el recorrido del autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Terminó la última sesión de prácticas antes de la clasificación Hector Vivas - Formula 1 - Formula 1

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó un poco más arriba al terminar en el décimo primer lugar y dar 26 vueltas al trazado. La tanda libre coronó al neerlandés Max Verstappen en lo más alto de la tabla de tiempos con su Red Bull, seguido por Kimi Antonelli con Mercedes y Lando Norris con McLaren.

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