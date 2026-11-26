El capitán de la selección campeona del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi, jugará en la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera. Así lo confirmó la cuenta oficial del evento con un posteo en Instagram.

“Es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en el Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo”, comienza el comunicado.

Así anunciaron la presencia de Messi

“Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡LEO MESSI, LA BOMBONERA TE ESPERA! El pueblo argentino quiere ser parte de esta noche. Y vos no podés faltar", completa el posteo.

Otros jugadores que están confirmados para la despedida son el inglés Rio Ferdinand, compañero de Tevez en Manchester United, Leandro Paredes (actual capitán de Boca), el exarquero italiano Gianluigi Buffon, (que jugó con el Apache en Juventus) y el máximo goleador histórico de Boca, Martín Palermo, entre otros.

Ayer al mediodía se habilitó la Preventa Exclusiva BBVA Mastercard, la cual durará hasta este jueves a la medianoche, aunque con un límite de siete mil tickets. Por el lado de la venta general, recién llegará el viernes 27, también a las 12, aunque desde la organización advirtieron que esto está sujeto a la disponibilidad de stock, donde cada usuario puede adquirir hasta un máximo de cuatro entradas. Los precios, que se dieron a conocer con la preventa y no incluyen los cargos de servicio, son los siguientes:

Platea Alta: desde $130.000 .

. Platea Media: desde $300.000 .

. Platea Baja: desde $380.000 .

. Torres: desde $300.000 .

. Palcos: desde US$1.023 .

. Generales: desde $130.000.

Una vez que son recibidas en el mail indicado a la hora de la compra, cada hincha puede transferir su ticket a otra persona, toda una particularidad al compararlo con el sistema del fútbol argentino donde las entradas son intransferibles. Lo que se debe tener en cuenta en este caso es que, una vez aceptada la transacción, no se puede anular.