Conmoción en el rugby por la muerte del exjugador cordobés Fernando Villarnovo en Australia

Una triste noticia conmocionó al mundo del rugby. Fernando “Nanito” Villarnovo, exjugador de 34 años del club La Tablada de Córdoba, murió en las últimas horas en Australia, país al que se había mudado y en el que trabajaba.

El propio club confirmó la noticia en sus redes y manifestó sus condolencias al respecto. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Exjugador de Primera División y parte de la familia azulgrana”, publicó el club y continuó: “Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. Q.E.P.D.”.

El club La Tablada lamentó el fallecimiento del jugador

Por su parte, y ante esta situación, sus amigos están organizando una colecta para afrontar los gastos de viaje para que sus seres queridos se hagan cargo de la situación en la ciudad de Karratha, donde el joven vivía en Australia. En las redes sociales, la cuenta “la banda del Urca”, barrio en el que creció y con fuerte presencia en el club de rugby, publicó un mensaje con un pedido de ayuda.

El posteo de sus compañeros, donde piden ayuda para que su padre y hermana viajen a Oceanía

“Con mucho dolor despedimos a Nanito, que vivía en Australia. Sus amigos estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a acompañar a su familia en este momento tan difícil. Si no podés colaborar, compartir también ayuda”, señalaron en el posteo de Instagram, antes de completar la información con los datos correspondientes: “Alias: nanovillarnovo (Titular: Villarnovo Fernando César). Gracias de corazón por acompañarnos”.

El homenaje de los compañeros de Fernando Villarnovo

Mientras tanto, en línea con su amor por el rugby y particularmente con el club cordobés, sus compañeros, que este fin de semana afrontarán una nueva fecha, subieron un video donde se lo ve a Fernando alentando al equipo en la previa. Sobre esa imagen, escribieron: “Desde donde sea, el viernes también vas a estar Nana querido”.