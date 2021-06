Copa América. Lionel Messi amenaza con arrebatar en Brasil un récord que Pelé custodia hace 50 años

“¿Messi vai superar Pelé?” En Brasil se lo preguntan, claro. Entre tantas plusmarcas, Lionel Messi ha destronado a varias leyendas y ha derribado mitos. Atropella con la fuerza de un huracán y atemoriza al dueño de una cifra casi mitológica..., que reina hace cinco décadas. Un par de zarpazos separan a Messi de un récord de Pelé que lleva medio siglo sin encontrar un heredero. La respuesta a la incógnita brasileña es sí. Más temprano que tarde, ocurrirá. Será el próximo sábado frente a Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América, o quizás en una próxima etapa. Pelé marcó 77 goles para el ‘Scratch’ y Messi suma 75 para la Argentina. Con tres potenciales encuentros por delante en el certamen continental, Messi podría tomar el testimonio casualmente en Brasil. Muy simbólico.

El juego de las comparaciones entre ambos se dispara inmediatamente. Pelé perforó las redes entre 1957 y 1971. El primero se lo gritó…, sí, a la Argentina, en julio de 1957, pero ganó el conjunto albiceleste por 2-1. Un año antes de su aparición, en Suecia ’58. Y el último sirvió para que Brasil empate 1-1 con Austria. Un año después de su esplendor, en México ’70. Messi debutó en la selección 2005, jugó cinco partidos –apenas uno durante los 90 minutos– y no marcó; el bautismo llegó en marzo de 2006, frente a Croacia. Un detalle que no es menor, nobleza obliga: Pelé necesitó 92 partidos para rubricar su marca, y Messi ya va por 148.

Pelé convirtió 77 goles para Brasil entre 1959 y 1971 Prensa Netflix

¿Cuáles fueron los años más prolíficos de cada uno? Pelé marcó 11 tantos en 1959, y Messi alcanzó los 12 en 2012. Pelé no convirtió en 1961 ni en 1967, dos temporadas en las que no jugó ningún partido con el ‘Scratch’, y Messi, después del apuntado 2005, ya no se salteó ningún año calendario en la red.

Pelé festejó 43 goles oficiales y otros 34 en amistosos. Aquí están muy parejos: para Messi son 41 oficiales y también 34 en amistosos. ¿Y la diferenciación por torneos? Mundiales: Pelé 12 vs. Messi 6. Copa América: Pelé 8 vs. Messi 12. Eliminatorias: Pelé 6 vs. Messi 23. Los otros 17 de ‘O Rei’ corresponden a competencias que ya no se disputan, como la Copa Roca, la Copa del Atlántico, la Copa Oswaldo Cruz y la Copa Bernardo O’Higgins. Eran duelos sudamericanos que quedaron definitivamente en el archivo.

Pele le marcó tres goles a la Argentina en un partido (16 de abril de 1963, 5-2), y Messi también a Brasil (9 de junio de 2012, 4-3). El brasileño castigó con otros hat-trick a Francia (2 veces), Bélgica, Paraguay, Chile y Arabia Saudita. Y Messi hizo lo mismo contra Suiza, Ecuador, Panamá, Guatemala y Haití. ¿Y doppietta? Pelé 12 y Messi 8.

Messi festejó 75 goles entre su primer grito, en 2006, ante Croacia, y la actualidad AP Photo / Bruna Prado - AP

¿Quiénes fueron las víctimas de Pelé? Nadie lo sufrió tanto como Paraguay: 10 goles le convirtió el brasileño. Y enseguida aparece…, la Argentina, que recibió 8, los mismos que Chile. A Francia le hizo 6. Cuatro les marcó a Gales, Venezuela y la desaparecida Checoslovaquia. Tres, a Perú, Bulgaria, Suecia, Arabia Saudita, Bélgica y la exUnión Soviética. ¿Y dos? A Portugal, México, Rumania y Alemania Occidental. Por último, uno a Italia, Inglaterra, Argelia, Austria, Bolivia, Colombia y Yugoslavia, otra nación que ya no existe. Messi siembra terror en América del Sur: ya les gritó cinco veces a Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, los más perjudicados por su voracidad.

A la trayectoria de ‘O Rei’ siempre la acompañó un número global de ensueño, que él mismo un día se encargó de subrayar con tono desafiante para referirse al delantero rosarino de Barcelona: “Cuando Messi haya marcado 1283 goles y haya ganado tres Mundiales, hablamos. Los récords están para romperse, pero va a ser difícil superar los míos”, se distanció en enero de 2012, en declaraciones al periódico francés Le Monde. Quizás Messi nunca sea campeón del mundo. Ni una vez. Pero en toda su carrera ya se acerca a las 1200 conquistas registradas –1161, desde las divisiones inferiores de Newell’s hasta hoy–, comprobables, al alcance de You Tube… A diferencia de la cifra de Pelé, sospechosa, que incluye duelos en combinados estaduales brasileños, festivales benéficos y hasta encuentros de una selección militar. Sí, en 1959, un año después del Mundial de Suecia ’58, se disputó un torneo entre ejércitos sudamericanos y Edson Arantes do Nascimento participó como estrella invitada.

Pero conviene recuperar el foco en el mano a mano con las camisetas de sus naciones. En la clasificación mundial de goleadores a nivel selección, la que encabezan el iraní Alí Daei y el portugués Cristiano Ronaldo con 109, Pelé aparece séptimo y Messi undécimo. Pero si la lupa se posa sólo en los ocho países campeones del mundo, manda Pelé (77), acechado por Messi (75). Y atrás quedan el alemán Miroslav Klose (71), el uruguayo Luis Suárez (64), el español David Villa (59), el inglés Wayne Rooney (53), el francés Thierry Henry (51) y el italiano Luigi Riva (35). Ser el goleador histórico en el exclusivo club de los campeones del mundo reluce mucho más que el registro que CR7 comparte con un iraní. Hace medio siglo que reina la marca de Pelé, y Lionel Messi amenaza con ir a quitársela a su casa.

Lionel Messi y Pelé, los máximos goleadores históricos de dos selecciones gigantes como Argentina y Brasil; como este premio, un récord está muy cerca de cambiar de manos...