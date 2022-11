Cuándo estrena ‘Sean Eternos: Campeones de América’, la serie que muestra a Lionel Messi como nunca en su rol de capitán

escuchar

El tráiler de ‘Sean Eternos: Campeones de América’, movió las fibras más íntimas y revolucionarias que no son más ni menos que las que sacude la devoción por Lionel Messi y la selección argentina de fútbol, próxima a jugar el Mundial de Qatar 2022 desde el próximo 20 de noviembre y en la que es una de las grandes favoritas al título. Sin embargo, como si con esa fiebre no fuese suficiente, la plataforma de streaming Netflix dio a conocer este miércoles un adelanto de la serie documental producida por Pegsa, la empresa de contenidos del ex capitán de los Pumas, Agustín Pichot, que es una narración inédita del seno del equipo nacional que se consagró el año pasado, tras 28 esquivos, en la Copa América. Ni más ni menos que en el mítico estadio Maracaná y ante Brasil. Lo que desató la ‘locura’ por este equipo, aún más, casi como una inyección de motivación que no entiende de razonamientos.

Desde este jueves a las 4 de la madrugada, ya está disponible el contenido en la plataforma, que con el tráiler mismo se convirtió en un suceso que navegó sin descanso en redes sociales, portales de diarios y demás medios de comunicación. No hay límites con esta selección, la expectativas es tan grande que todo lo que la refiera, se redimensiona. Mucho más al ver en ella momentos inéditos con Lionel Messi como protagonista. Por caso, lleva al extremo de la emoción de los fanáticos, verlo por primera vez dándoles una arenga a sus compañeros. La cámara se posa en la final, la de la antesala al ingreso al Maracaná y termina de estallar por los aires el amor de los fanáticos por ‘La Pulga’. Por su rol ineludible de líder pero también por sus simplismos.

La felicidad de los jugadores argentinos en la obtención de la Copa América tras 28 años NurPhoto - NurPhoto

Sean Eternos: Campeones de América, lo que hay que saber

La serie documental consta de tres capítulos y narra el camino de la selección argentina hacia la obtención de la Copa América, tras 28 años. Esta disponible desde las 4 de la mañana de este jueves 3 de noviembre. Ya estrenó.

Cuenta con el testimonio de jugadores y cuerpo técnico de ese plantel, pero también con el de futbolistas referentes mundiales.

Se lo ve a Lionel Messi como nunca antes: el momento cumbre es su arenga antes de ingresar al estadio Maracaná, en el que le agradece a sus compañeros, los alienta, les pide confianza y hasta le atribuye a Dios el destino que les tocó.

Está producida por la empresa de contenidos Pegsa, del ex capitán de los Pumas y emblema del rugby argentino, Agustín Pichot.

Genera un combustible emocional que no hace más que poner en evidencia (y en más llamas), la devoción que genera la selección argentina desde la consecución de ese título tan deseado como esquivo.

LA NACION