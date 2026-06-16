Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo llega Irak al Mundial para su debut contra Noruega

Este martes, desde las 19, Irak hará su debut en el Grupo I del Mundial contra Noruega. El encuentro tendrá lugar en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts. El árbitro será Pierre Ghislai Atcho, oriundo de Gabón.

Irak tendrá su segunda participación en la historia de los mundiales. La anterior fue en 1986, cuando perdió sus tres partidos y quedó eliminado. El proceso eliminatorio fue arduo y sufrido: el seleccionado asiático debió afrontar el Repechaje intercontinental contra Bolivia.

Irak venció a Bolivia en el Repechaje e ingresó al Mundial JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Superada la contienda deportiva contra su par sudamericano, los iraquíes se presentarán a esta edición mundialista con más aplomo y roce para demostrar su potencial.

En la previa al encuentro contra Noruega, el Predictivo Mundial de LA NACION dio un pantallazo de cómo llega cada uno y cómo podría salir el cotejo, de acuerdo a una simulación de un millón de partidos.

Según esta herramienta, Irak perdería en su debut por 1-0 contra Noruega. Las posibilidades de imponerse son ínfimas: apenas un 12,2% de las simulaciones lo dan como ganador a los asiáticos que, pese a ello, querrán batir este pronóstico inicial.

Graham Arnold, entrenador de Irak Fernando Llano - AP

Bajo la tutela del entrenador australiano Graham Arnold, Irak apunta a un comienzo auspicioso en un grupo que comparte, además, con Francia y Senegal, quienes se enfrentan este jueves a las 16.

La injerencia europea en su plantel hace que los asiáticos tengan jerarquía en algunos puestos claves del campo. Los casos de Merchas Doski, nacido en Hannover, Alemania, y jugador de Viktoria Plzen y el lateral derecho Hussein Ali, oriundo de Suecia, quien llegó a jugar en sus seleccionados juveniles, son los más importantes a la hora de analizar a una selección en construcción que apunta a dar el golpe en su primer encuentro del Mundial.