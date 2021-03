Cristian Fabbiani criticó la forma de hablar de algunos entrenadores: “No los hace mejores”

Cristian Fabbiani, ex jugador y actual panelista de la cadena ESPN, les hizo un particular pedido a los entrenadores de fútbol. “Hablar de manera filosófica no los hace mejores entrenadores”.

A través de cuenta de Instagram, Fabbiani no especificó a quién o quiénes le envió el mensaje específicamente, cuando escribió: “Basta de humo en el fútbol. La pelota sigue siendo… “y un ícono de una pelota, justamente.

El mensaje de Cristian Fabbiani a los entrenadores que "hablan de manera filosófica"

¿Habrá querido decir que la pelota sigue siendo la misma de siempre? La cuestión es que el ex delantero de Lanús, Newell’s y River, entre otros, redobló la apuesta.

En el mismo posteo el “Ogro” disparó: “El hablar de manera filosófica no te hace mejor entrenador”. ¿A quién se referirá?

Fabbiani, que ya hizo público que se quiere dedicar a la dirección técnica, dejó en clara su postura sobre los discursos y las maneras en que cada uno expresa sus ideas en el mundo del fútbol.

