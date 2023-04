¿Cuánta plata recaudó Santiago Maratea en el primer día de la colecta para Independiente?

escuchar

La colecta de Santiago Maratea para ayudar a pagar las deudas del Club Atlético Independiente está en marcha y ya se puede saber cuánta plata lleva recaudada la campaña de rescate de la institución de Avellaneda.

Referentes y exjugadores del Rojo se prestaron para publicitar la iniciativa, que fue anunciada por el influencer en una conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América. Aunque la movida solidaria se gestó junto a la dirigencia del club, encabezada por el intendente de Lanús en licencia, Néstor Grindetti y el periodista Juan Marconi, ninguno de ellos participó del lanzamiento de la colecta.

Santiago Maratea presentó en soledad la campaña para recaudar fondos para Independiente Ricardo Pristupluk - La Nacion

Para realizar las donaciones, Maratea creó una cuenta en MercadoPago a la que se puede enviar el dinero. El CBU es 0000003100056132456587 y el alias, Maratearojo. Al introducir estos datos, debe figurar el nombre de la cuenta “maratea rojogogo fideicomiso”. Sumado a esto, el joven también compartió en su cuenta de Instagram links para trasferir directamente $4.000, $8.000, $16.000 y $32.000.

Al momento de anunciar la campaña, Maratea despejó dudas sobre sus intenciones: “La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares. Hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿cómo? Es todo en blanco y por MercadoPago”.

No es la primera vez que el influencer realiza este tipo de campañas, que en el pasado realizó con motivos diversos como comprar costosos medicamentos y tratamientos (en uno de estos casos, llegó a juntar US$2 millones), ayudar a combatir incendios en Corrientes ($154 millones) y pagar un vuelo chárter para una delegación de atletas a un torneo Sudamericano en Ecuador ($10 millones). Sin embargo, esta es la mayor misión a la que se enfrenta Maratea.

Cuánta plata lleva recaudada Maratea para Independiente y su reacción

Santi Maratea mostró que en el primer día de la campaña recaudó $400.000.000, lo que representa, al cambio de tipo oficial, US$ 1.750.547. Ante esto, reaccionó a este número en su cuenta de Twitter, donde publicó el mensaje “Superamos ya los 400 millones”, acompañado de un emoji sonriente con anteojos de sol.

Superamos ya los 400millones 😎 pic.twitter.com/Tj0fL8BQLS — santumaratea (@santumaratea1) April 28, 2023

Esto representa apenas una fracción de las deudas acumuladas del Club Atlético Independiente, que enfrenta inhibiciones de la FIFA de aproximadamente US$10.000.000.

Se trata de pagos resueltos por la Justicia en base a pases de jugadores impagos: ya están firmes los fallos que conminan al equipo a pagar US$ 5.700.000 dólares a América de México por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez, la más onerosa de sus deudas. Además, debe abonar US$1.650.000 al uruguayo Gastón Silva, mientras que aún hay un fallo que debe ser ratificado y, en caso de serlo, haría que el club deba pagar US$2.300.000 de pesos a su exjugador Gonzalo Verón.

Pero la colecta de Independiente sigue, y el objetivo de Maratea es conseguir US$20.000.000, algo que según sus palabras podría suceder en “15 o 20 días”.

En un comienzo, el plan era que cada hincha depositara $4.000, el equivalente a la cuota mensual que pagan los socios: “Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda.

LA NACION

Temas Agenda