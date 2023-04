Quién es Néstor Grindetti, el presidente interino de Independiente

escuchar

La renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente, club en el que había asumido seis meses atrás en medio de una crisis institucional y deportiva, puso el foco en quién es Néstor Grindetti, el hombre que —por ser vicepresidente 1° del equipo de Avellaneda— asumirá de manera interina en el lugar del conductor televisivo.

En entrevistas posteriores a su paso al costado, Doman cuestionó a quien será su reemplazante y lo responsabilizó parcialmente por los malos resultados económicos: uno de los principales motivos de su salida. “Era Grindetti el responsable de hacer el plan económico. Él mismo lo dijo. No digo que no laburó, quizás no le salió”, explicó al conversar con el programa No veo la hora, de D Sports Radio. En el mismo sentido, en el comunicado mediante el cual dio a conocer la noticia de su desvinculación, Doman había señalado que no se habían materializado “compromisos económicos, que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano”.

Sin embargo, desde el entorno del ahora presidente interino dijeron a LA NACION: “Lamentamos que Doman se haya ido, evidentemente se asustó o lo superó la situación”. Y respecto a las críticas del conductor de televisión sobre Grindetti, añadieron: “Los únicos logros a los que el propio Doman hace referencia fueron económicos”.

Ambos habían sido socios políticos en las elecciones del club que se realizaron en octubre de 2022, cuando se presentaron como parte de Unidad Independiente, una agrupación que —además de las dos mencionadas figuras— contó con el exjugador Juan Marconi como vicepresidente segundo. El armado, que derrotó al candidato oficialista de Hugo Moyano con el 72 por ciento de los votos, contó también con el apoyo de Cristian Ritondo, exministro de Seguridad bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal y una de las figuras que apuestan por competir por la gobernación de la provincia en los comicios de este año.

Juan Marconi, Fabián Doman, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo a poco de haber ganado las elecciones en Independiente Twitter @unidadCAI

¿Quién es Néstor Grindetti?

Además de su cargo dirigencial en Independiente, Grindetti, de 68 años, es el intendente de Lanús desde 2015, aunque contó que ahora se tomará licencia por 90 días para poder enfocarse en su rol deportivo de manera interina, al tiempo que convocará a una asamblea para determinar a su sucesor en el club.

Su participación política siempre estuvo unida al Pro, partido que integra desde larga data por su estrecha relación con Mauricio Macri, de quien fue ministro de Hacienda entre 2007 y 2015 durante su gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Néstor Grindetti durante su época como ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires Rodrigo Néspolo - LA NACION

La relación del flamante presidente del Rojo con el dirigente opositor tiene más de cuarenta años de antigüedad, dado que se conocieron en la empresa Iecsa, que forma parte del grupo empresarial fundado por Franco Macri, padre del exprimer mandatario. Según su perfil de Linkedin, Grindetti —quien se recibió como actuario en la Universidad de Buenos Aires (UBA)— ingresó en dicha compañía en 1979 como jefe de Facturación y Cobranzas. Luego de una trayectoria dentro de esta y otras compañía del holding, entre 1990 y 2001, fue miembro del Directorio de Sideco Americana, otra de las empresas de la familia Macri.

Su camino en el mundo de los negocios le generó algún problema con la Justicia, tal como se reveló en 2016 cuando su nombre apareció en la investigación de los Panamá Papers, donde se mostraron documentos filtrados del estudio de abogados Mossack-Fonseca, vinculado a empresas offshore y a posibles delitos de lavado de activos. Aquel bufete había proporcionado a Grindetti un poder especial para manejar Mercier International, según consta en una escritura pública del 2 de julio de 2010. Por dicha relación, fue imputado por el fiscal Patricio Evers en una causa por enriquecimiento ilícito.

El paso de Grindetti por la política

La trayectoria política de Grindetti está vinculada también a la de Mauricio Macri. Cuando el expresidente perdió las elecciones a jefe de gobierno en 2003 ante Aníbal Ibarra, Grindetti era el presidente del Comité Directivo de la Fundación Creer y Crecer, un think tank que elaboraba proyectos para el partido, que en ese entonces se llamaba Compromiso para el Cambio y que fue el germen de lo que más tarde sería Pro. Una vez con Macri como jefe de gobierno, Grindetti asumió al frente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad.

Tras ello, en 2015, compitió por la intendencia de Lanús, a la que accedió en los comicios de ese año tras derrotar al postulante del peronismo, Julián Álvarez. Así, se transformó en un referente de Pro en la Tercera Sección Electoral, en una elección donde el peronismo sufrió un gran retroceso en el territorio y María Eugenia Vidal fue elegida como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

La carrera empresarial y política de Néstor Grindetti está intimamente ligada a la de Mauricio Macri, con quien tiene un vínculo de más de cuarenta años Archivo

En el año 2019, volvió a refrendar su cargo como intendente para un segundo mandato, luego de revertir un resultado adverso en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En esta votación, la continuidad de Grindetti fue posible gracias a un pronunciado corte de boleta a su favor, en unos comicios donde el peronismo volvió a la gobernación bonaerense con la candidatura de Axel Kicillof.

Las próximas elecciones lo encuentran alineado a Patricia Bullrich y, al menos por el momento, parece que su próxima búsqueda política será por el cargo que hoy ocupa el dirigente kirchnerista. A principios de marzo, expresó su deseo de presentarse como gobernador de Buenos Aires en un acto en el que manifestó que “hay que terminar con la doctrina Baradel y evitar que el conurbano se convierta en un segundo Rosario”, al tiempo que se declaró dispuesto a “pagar los costos políticos de las transformaciones que hay que hacer en la provincia”. De todos modos, para poder dedicarse a esa eventual campaña, tendrá que resolver primero la situación en la que quedó en Independiente.

LA NACION