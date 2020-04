Datos positivos y negativos del deporte digitalizado

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 23:59

La polémica sobre la posibilidad de salir a correr mientras rige la cuarentena , conoció la superficie cuando el presidente Alberto Fernández hizo un comentario marginal en su último mensaje oficial sobre el estado de situación de la pandemia. El debate se encendió al instante: a nadie escapa que el "boom runner" es un fenómeno visible y sostenido de las grandes ciudades. Tampoco es un secreto que el encierro se haría más soportable si cada quien pudiera salir al aire libre a tomar contacto con su pasión. Pero runners y no runners se encontraron con la pared del confinamiento: no es no. Toda práctica deportiva está vedada en la Argentina.

Pero ciertas formas del deporte suceden puertas adentro. La necesidad de mantenerse activo impactó directamente en el consumo de las aplicaciones móviles. Según datos de Sensor Tower, compañía dedicada a relevar este mercado tecnológico a nivel global, la aplicación gratis más descargada en la Argentina en el rubro "Salud y Bienestar" se llama "Ejercicios en casa", desarrollada en Hong Kong. Se trata de una aplicación líder en este rubro, disponible en diferentes idiomas, con más 50 millones de descargas en todo el mundo; cuatro millones de ellas concentradas en el mes de marzo.

En la Argentina el pico de descargas se dio el 27 de marzo -justo cuando se cumplía la primera semana del aislamiento social obligatorio- y la aplicación alcanzó el puesto 32 en una tabla general liderada por los desarrollos vinculados a la comunicación como Zoom, Houseparty y el infaltable Tik Tok, entre las más destacados. La aplicación para ejercicios actualmente se ubica poco más allá del top 100 de las aplicaciones más utilizadas en el país y convive con otras similares que apuntan al diseño de rutinas y planes de entrenamiento en tiempos de pandemia.

En el mismo sentido, durante marzo, el volumen de búsquedas en Google relacionados con los términos "How to stay fit at home" ("Cómo mantenerse en forma en casa") tuvo un incremento del 160 por ciento mientras que las búsquedas sobre actividades hogareñas crecieron un 412 por ciento, de acuerdo a un informe elaborado por Red Torch (edtorch.sport) , una agencia de marketing deportivo de Londres.

Fuente: AFP - Crédito: Streeter Lecka

El crecimiento en el consumo de aplicaciones vinculadas con los ejercicios físicos es otra muestra del impacto de los sustitutos digitales de todo aquello que el aislamiento no permite. No en todos los casos como novedad, sino como incremento exponencial de prácticas que ya se producían aún antes del COVID-19. Pero la pandemia también demuestra como también el consumo digital tiene su lado oscuro.

Según Conviva, una consultora que analiza en tiempo real 1.5 billones de contenidos diarios en redes sociales y plataformas en 180 países del mundo, el crecimiento del consumo de streaming a nivel global fue de un 20 por ciento en las dos últimas semanas de marzo con respecto al mismo período en 2019. Pero cuando se trata de revisar los datos de consumo de streaming vinculado al deporte en Europa, los números son contundentes: cayó el 91 por ciento el streaming relacionado con las competencias deportivas, en un continente que representa el 30 por ciento del consumo global de eventos deportivos en condiciones normales.

Las plataformas digitales constituyen hoy un puente para el funcionamiento de la economía "física": por ejemplo, un restaurante abierto hoy solamente cobra sentido y es sustentable solo si una aplicación de envíos los conecta con los potenciales consumidores. La industria del deporte no escapa a estas circunstancias tan sombrías y plagadas de incertidumbre. Más datos: el 72 por ciento de los norteamericanos asegura que no iría a un estadio a ver deporte hasta que no se descubra la vacuna contra el COVID-19, según revela una encuesta de la Universidad Seton Hall.

La única protección contra el coronavirus está en quedarse en casa. Salir a correr, ver un espectáculo deportivo en vivo y que la maquinaria del deporte vuelva a funcionar, por el momento son escenas de un pasado muy cercano que parece de ficción y de un futuro que nadie puede asegurar cuándo volverá a ser real.