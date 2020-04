Se mantiene las restricción de salir a correr por la ciudad Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

Las autoridades porteñas y los especialistas creen poco factible que las personas puedan mantener las indicaciones para evitar contagios; deportistas ansiosos, pero cautos

María Paula Etcheberry Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020

Pese a que el Presidente anunció que se evaluaba habilitar las salidas a hacer ejercicio físico durante la cuarentena , el gobierno de la ciudad de Buenos Aires descartó esa posibilidad. Los infectólogos consultados por LA NACION avalaron la decisión, por tratarse de un área densamente poblada y con circulación comunitaria del coronavirus . En esa sintonía, los runners afirman que están dispuestos a esperar antes de retomar su actividad al aire libre.

Si bien la última palabra la tiene el gobierno nacional, en la Ciudad consideraban poco factible que la medida avance a nivel local, donde el coronavirus ya tiene circulación comunitaria. "Es imposible de controlar", sostuvo una fuente cercana a Horacio Rodríguez Larreta . Según el Presidente, permitir la actividad física al aire libre había sido idea de algunos gobernadores.

Para los infectólogos, la propuesta del " running administrado", por terminación del DNI y concentrado en un rango de pocas cuadras alrededor del domicilio sería difícil de aplicar en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La densidad poblacional y la circulación comunitaria del virus son una combinación riesgosa, advierten.

"Es una medida poco factible de realizar en la ciudad y el Gran Buenos Aires. No es una iniciativa adecuada para lugares donde hay mucha densidad poblacional y mucha circulación del virus. Sí podría funcionar en lugares donde hay menor circulación. Hay que juzgar muy bien, según la realidad de cada distrito, para definir dónde puede hacerse y dónde no", afirmó el doctor Pablo Scapellato, jefe de Infectología del Hospital Santojanni.

"El AMBA es una zona densamente poblada. Y con circulación viral comunitaria, a diferencia de otras zonas del país, donde todavía no hay circulación autóctona. No solo vive más gente, también hay más riesgo de que las personas puedan estar infectadas", agregó la infectóloga Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

"En las ciudades donde se registró transmisión comunitaria no lo veo conveniente. No es esencial y no es fácil de regular o instrumentar. Puede romperse el distanciamiento de metro y medio fácilmente. El objetivo actual es mantener la cuarentena y evitar los contagios", coincidió la doctora Gabriela Vidiella, infectóloga en Swiss Medical Group y miembro de la SADI.

De todas formas, para los especialistas la medida en sí misma no debería ser negativa, siempre que se respeten las medidas preventivas de distanciamiento social e higiene de manos. Consideran que podría ser beneficiosa porque alienta la actividad física.

"Si se respetan todas las medidas de seguridad no tendría que haber ningún riesgo. Hacer ejercicio físico trae muchos beneficios", aseguró Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano.

Además, enumeró las medidas de prevención necesarias: "Que cada uno corra aisladamente, nunca en grupos. Que la persona salga únicamente a correr y después vuelva a su casa, sin parar en lugares a charlar con gente o socializar. Que sea en lugares abiertos, como las plazas, o alrededor de sus manzanas. Pero lo más importante, es mantener el distanciamiento social y la higiene de manos al regresar. No es necesario usar barbijo para correr", sostuvo.

"Es deseable que la gente despeje su cabeza y haga actividad física. Es peligroso el hecho de que eso sea tomado como una forma de encuentro", coincidió Scapellato.

Por eso, los especialistas destacan que los riesgos solo podrían evitarse si cada persona cumpliera con las normas de prevención. "Funciona si cada uno respeta el horario y el día en el que le toca salir, evitando encontrarse con otras personas. Lo que no debe ocurrir es que sea una excusa para encontrarse y violar la cuarentena. Es un tanto difícil que no haya transgresiones", apuntó Guzzi.

Al mismo tiempo, la infectóloga alertó sobre los riesgos que podrían generarse en caso de no cumplir las normas. "El distanciamiento social es fundamental e imprescindible para mantener esas tasas de transmisibilidad tan bajas que hay en nuestro país. El riesgo es que con las transgresiones volvamos para atrás y que haya un aumento en el número de casos", afirmó Guzzi.

Conscientes de los riesgos, los runners consideran que es preferible esperar para volver a salir a correr. Y en caso de poder hacerlo en un futuro próximo, tomar los recaudos necesarios.

"Extraño muchísimo correr. Pero prefiero esperar un poco más y acatar la medida de quedarme en casa. No sé si la gente es tan consciente de los recaudos que tiene que tomar. Podría llegar a ser un descontrol si se permite salir a correr", sostuvo Diego Simó, de 42 años, que el año pasado corrió su primera maratón.

Lo mismo considera la entrenadora y corredora de montaña María Elena Fassere, también de 42 años. "Hay que hacer caso y cumplir con las restricciones. Vi muchos corredores que ayer (por anteayer) estaban como locos. Me hubiera encantado que se largue la medida, pero hay otras cosas más importantes", afirmó.

"Fue lo único a lo que le presté atención en la conferencia [del Presidente]. Ojalá se implemente. Es fácil tomar recaudos, porque no hay mucho contacto", concluyó Camila Menéndez, runner y jugadora de hockey, de 24 años.