Messi y De Paul mostraron cómo empezaron el día después de vencer a Inglaterra y un detalle ilusionó a todos

La selección argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 en un partido que pasará a la historia y clasificó a su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo. El domingo enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca del sueño del bicampeonato. En medio del fervor y los festejos, este jueves Lionel Messi y Rodrigo De Paul sorprendieron a todos al mostrar cómo arrancaron el “día después” y un detalle de la foto que subieron ilusionó a los fans.

El volante, que entró en el segundo tiempo frente a Inglaterra, publicó en sus historias de Instagram una selfie en la que se lo pudo ver recostado en una cama junto a Messi. “¡Buen día!”, escribió, junto a varias banderas albicelestes. Además de sus evidentes expresiones de felicidad, lo que llamó la atención fue que el capitán sostenía un termo de mate color dorado, algo que no pasó inadvertido, puesto que nunca se lo había visto usándolo. ¿Y qué más es dorado? La Copa del Mundo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul compartieron una foto juntos tras la victoria en la semifinal

Además del termo y la bolsa de alfajores en la mesa de luz de Leo, varios se sorprendieron al verlos juntos en la habitación, puesto que Messi duerme solo y De Paul con Nicolás Otamendi. Sin embargo, esto no es nada inusual porque, además de su fanatismo por el mate, ambos son íntimos amigos y la habitación del 10 suele ser lugar de reuniones de “la mesa chica” de la selección.

Por su parte, además de replicar la publicación de De Paul, durante la noche del miércoles, para respetar la cábala, Leo hizo un posteo en su feed de Instagram para celebrar el pase a la final del mundo. “¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Todos juntos!”, escribió y recibió 14 millones de “Me Gusta”.

El posteo de Leo Messi tras el triunfo histórico ante Inglaterra (Foto: Instagram @leomessi)

El miércoles, la selección argentina jugó su mejor partido de esta Copa del Mundo y le ganó a Inglaterra en una semifinal llena de tensión y emoción en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Y al igual que Egipto y Suiza, tuvieron una remontada histórica. Tras un primer tiempo muy parejo en el que se repartieron la posesión de la pelota, a los nueve minutos del segundo tiempo, los ingleses abrieron el marcador con un gol de Anthony Gordon. Sin embargo, la Argentina salió a buscar el partido, lo encontró y en siete minutos lo dio vuelta con la pierna derecha de Enzo Fernández desde afuera del área a los 40 minutos y un cabezazo de Lautaro Martínez a los 46. Ambos fueron asistidos por Lionel Messi, quien fue elegido como MVP por sexta vez en la competencia.

La Argentina le ganó a Inglaterra y jugará la final del Mundo con España Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Ahora, toda la energía está puesta en la recuperación de los jugadores que sumaron minutos en la semifinal para comenzar con los entrenamientos de cara a la final frente a España, que viene de ganarle la semifinal a Francia por 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. La final se juega el domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La albiceleste buscará sumar la cuarta estrella y la roja la segunda.