La lesión del Dibu Martínez: qué le pasó en el dedo y cuánto tiempo necesita de recuperación

Aston Villa escribió este miércoles la página más gloriosa de su historia reciente al consagrarse campeón de la Europa League en Estambul, Turquía. Con un contundente 3-0 frente al Friburgo, el conjunto inglés levantó el trofeo continental en una jornada que, además de la celebración, dejó una revelación médica que encendió las alarmas de los seguidores. Emiliano Dibu Martínez, pieza fundamental en el esquema de Unai Emery, confesó tras el pitazo final que disputó todo el encuentro con un dedo fracturado.

En una entrevista concedida a ESPN apenas finalizada la final, el arquero argentino explicó la situación física que debió sobrellevar: “La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”. El guardavallas, lejos de abandonar el campo de juego, decidió mantenerse bajo los tres palos y completar el tiempo reglamentario pese a la evidente dificultad que le ocasionaba la molestia en la zona afectada.

¡LA FIESTA LA MANEJARON LOS ARGENTINOS! Emi Buendía sobre los hombros de Dibu Martínez...



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Al ser consultado sobre el alcance de la lesión y la posibilidad de que fuera un cuadro preocupante, Martínez intentó llevar tranquilidad a los seguidores de su equipo y, por qué no, de la selección: “Nunca había tenido una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa”. A pesar de la incertidumbre inicial, desde su entorno se supo que la lesión no revestiría gravedad, asegurando que el futbolista no tendrá dificultades para continuar con su preparación física de cara al Mundial 2026 con la selección argentina.

El mérito del arquero cobra mayor relevancia si se repasa su historial reciente. Con este triunfo, Martínez estiró una racha invicta en partidos definitorios que parece no tener fin. En total, el ex Arsenal de Inglaterra disputó siete manos a manos por títulos —sumando sus experiencias en el equipo londinense, la selección nacional y su presente en el Aston Villa— y ganó cada uno de esos duelos finales; con lo que consolida su reputación de especialista en instancias decisivas.

El festejo de Emiliano Martínez por la consagración en la UEFA Europa League final BERK OZKAN - AFP

Durante la charla con ESPN, el jugador también se tomó un momento para destacar el vínculo emocional con su actual club y con su director técnico: “La verdad, los fans y el club es como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo”. Sobre la figura de Unai Emery, con quien coincidió años atrás en su etapa por Londres, Martínez fue contundente: “A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo”. Con esta victoria en tierras turcas, Martínez reafirma su estatus de figura mundial y su capacidad de resiliencia frente a la adversidad física.