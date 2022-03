Dibu Martínez reveló en qué equipo argentino le gustaría jugar

Emiliano Martínez, arquero del seleccionado argentino, manifestó su preferencia a la hora de elegir un escenario para disputar los encuentros de las Eliminatorias sudamericanas. Consultado por los principales estadios del país, Dibu no tuvo dudas y se inclinó por su favorito. Además, contestó por qué club optaría si volviese al fútbol local, una respuesta que quienes lo conocen probablemente adivinarán sin titubear.

Al campeón de la Copa América le hicieron elegir entre La Bombonera y El Monumental para los encuentros previos al Mundial de Qatar 2022 y fue entonces cuando destacó la casa del conjunto de Núñez, River Plate.

Emiliano Martínez de Argentina, saluda a los fanáticos antes de un partido entre Argentina y Colombia. Marcelo Endelli - Getty Images South America

“Amo jugar en el Villa Park -estadio de Aston Villa- pero el estadio de River, el Monumental, es increíble. Los fans, la atmósfera de las 65 mil personas ante todos los argentinos, debo decidir por ese estadio”, recalcó el guardameta, de suma trascendencia en los encuentros que disputa el elenco dirigido por Lionel Scaloni.

De cara al duelo contra Venezuela, en lo que será la despedida del país de la selección antes de Qatar en noviembre, Martínez será titular por primera vez en la cancha de Boca, donde anteriormente integró el banco de suplentes en los enfrentamientos contra Ecuador y Paraguay.

La Bombonera es la elegida para el próximo partido de Eliminatorias de la Argentina contra Venezuela Mauro Alfieri - LA NACION

Su gran apego con el país y el combinado nacional, sumado a algunos comentarios donde elogió al fútbol argentino, abrieron la puerta para un posible retorno del arquero al fútbol local. Los destinos que siempre están en el horizonte de los jugadores que retornan del exterior son justamente Boca y River, aunque Martínez descartó por completo la posibilidad de vestir esas camisetas.

“En Argentina, solo atajaría en Independiente. Soy hincha y no siento nada por Boca y por River. No puedo prometer que voy a volver, pero sí se da, volvería bien y no a los 35”, señaló Dibu de 30 años, formado en la cantera del Rojo, en diálogo con Amazon Prime. Lo cierto es que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, no solo por su presente firme en la Premier League, sino también por su rol en el conjunto de Scaloni.

Otro de los puntos centrales de la entrevista que le hicieron fue el dilema que le plantean a todos los argentinos futboleros: ¿Maradona o Messi? Martínez no le escapó a la cuestión y se decidió por el astro del Paris Saint Germain, lo que justificó con su cercanía en cuanto a la edad: “Yo era demasiado joven para saber lo bueno que era apreciar a Diego. Mi papá te diría Maradona, pero yo te tengo que decir Messi”. Además, el jugador es compañero de La Pulga al vestir la albiceleste.

Dibu Martínez con la Copa América

También, dentro del abanico de preguntas, Dibu respondió una especie de ping-pong con cuestiones relacionadas a referentes en su puesto: el delantero más difícil que enfrentó, cuál es la cualidad más decisiva que debe tener un arquero y, fuera de los límites de la cancha, si prefería la gastronomía de Inglaterra, país donde reside, o si se queda con la de Argentina, la cual eligió como su favorita.