Los juveniles de Scaloni: los chicos que convocó el DT de la selección y que generan polémica en España e Italia

Alguna vez un par de videos que Claudio Vivas le llevó a Marcelo Bielsa terminaron con la incorporación de Lionel Messi a los seleccionados juveniles. La Federación de España lo tentaba para jugar en su selección y, aunque él siempre quiso jugar con la Argentina, la AFA quería asegurarse su presencia. Por eso se armó el recordado amistoso contra Paraguay para sellar el vínculo. La llamativa convocatoria de Lionel Scaloni para la última ventana eliminatoria tiene mucho de anticipación.

Busca tentar a esos chicos que, en algunos casos, ya jugaron con seleccionados europeos. La regla de la FIFA indica que, hasta los 21 años, los jugadores con más de una nacionalidad pueden optar por distintos seleccionados. La norma se cierra cuando llegan a la selección mayor.

Luka Romero festeja con la selección argentina Sub 15 en 2019; metió un par de goles, ante Chile y Uruguay y fue subcampeón

La movida del entrenador despertó cierta inquietud en España, que observa como Scaloni intenta “robarle” jugadores que potencialmente son convocables para ambos países. El diario Marca cita a una fuente de la Federación española (sin dar nombre), que dice: “El que quiera jugar con España tiene que demostrarlo”. Otro elemento de presión para que los chicos piensen si deben rechazar la convocatoria argentina. El periódico profundiza: “Scaloni dio la sorpresa incorporando talentos españoles, caras no tan conocidas para el público argentino”.

También en Italia llamó la atención la decisión. La Gazzetta dello Sport expresó: “Se trató de una llamada estratégica, con cuatro baby. Quiere atraer a los jóvenes de doble nacionalidad para que elijan jugar para la Argentina”.

Matias Soulé, durante un entrenamiento en el predio de la AFA https://www.instagram.com/matiassoule11/

Las razones por las que Scaloni realizó una convocatoria tan grande (citó 44 futbolistas) y con siete jugadores juveniles son tres:

1) Ya clasificado para la Copa del Mundo de Qatar, tiene tranquilidad para ensayar. Sin apremios por los puntos, incluso podría hacer debutar en el equipo mayor a algunos de esos chicos. Los convocados son Franco y Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Gerlanik (Villarreal) y Matías Soulé (Juventus). Este último ya estuvo en anteriores convocatorias.

2) Todos los jugadores jóvenes convocados nacieron entre 2003 y 2005. Eso quiere decir que también serían convocables para la selección Sub 20, que dirige Javier Mascherano y que no tendrá torneos oficiales este año. La selección juvenil trabajará en simultáneo con el equipo mayor durante la ventana eliminatoria (25 de marzo, vs. Venezuela, y 29, vs. Paraguay).

3) Los chicos se entrenarán con el actual campeón de América y compartirán concentración con Lionel Messi. Si se tratara de una promoción para captar talentos, la oferta es inmejorable. Saber si alguno de ellos llegará a tener un futuro grande en el fútbol es imposible hoy. Pero como en el ajedrez, el que mueve primero tiene mejores oportunidades. Y Scaloni acaba de elegir jugar con las piezas blancas en esta lucha.

Alejandro Garnacho / Manchester United John Peters - Manchester United

La Asociación del Fútbol Argentino cuenta con un equipo de gente que realiza seguimiento (o scouting, como se le dice en el ambiente) a los futbolistas que juegan en Europa y que están en condiciones de vestir la camiseta albiceleste. Desde la AFA afirman que antes de hacer pública la convocatoria se habló con cada jugador. Y todos -afirman- manifestaron interés y satisfacción por el llamado. La idea es que alguno de ellos, además de sumar experiencia, pueda integrar el grupo de sparring que trabajará con el plantel argentino en el Mundial de Qatar.

Estos son los siete juveniles:

Franco Carboni (Inter, Italia)

Fecha de nacimiento: 4 de abril de 2003, en Buenos Aires.

El delantero se inició en el baby fútbol del club Lafuente, de Villa Soldati; luego pasó a Lanús, pero completó su etapa formativa en Catania, cuando su papá, Ezequiel, estuvo a cargo de las divisiones inferiores del club siciliano. En 2020 pasó a Inter y firmó contrato hasta junio de 2023. Estuvo en el banco de suplentes en cuatro partidos en la Serie A y en el encuentro ante Liverpool, por la Champions League, el 16 de febrero pasado. Es derecho, pero juega por la izquierda (aunque también puede actuar como centrodelantero).

Para Italia, jugó dos partidos con la Sub 17 y uno con la Sub 18 (metió un gol). En una entrevista con el canal de YouTube Rincón Deportivo, contó: “Inter me empezó a seguir en Catania y me contactaron cuando fui a la selección de Italia. Me puso muy contento cuando me convocaron”.

Tiene como referente a Cristiano Ronaldo, por su forma de jugar, aunque enseguida aclara: “Me encanta Messi, es mi ídolo desde chico”.

Franco Ezequiel Carboni / Inter FC Internazionale - FC Internazionale

Valentín Carboni (Inter, Italia)

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 2005, en Buenos Aires.

Al igual que su hermano, jugó en Lanús y Catania antes de llegar a Inter. Mide 1,79 y juega como mediocampista ofensivo o enganche. También fue convocado por la selección sub 18 de Italia, donde convirtió un gol en un encuentro ante Suiza.

Valentín Carboni / Lazio FC Internazionale - FC Internazionale

Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 1° de julio de 2004, en Madrid.

Es derecho pero juega como extremo por la izquierda. Un golazo suyo ante Everton, el mes pasado, es su mejor definición. En la jugada, que fue muy difundida en redes, se escapa por la banda izquierda y elimina rivales a pura velocidad para anotar cerca del área chica.

Formado en Atlético de Madrid, estuvo en el radar de Real Madrid y de Borussia Dortmund.

Aunque tiene apenas 17 años, juega en el equipo Sub 23 del United, donde marcó dos goles en siete encuentros. Ya jugó partidos con el Sub 18 de España.

Garnacho y un golazo con Manchester United

Nicolás Paz (Real Madrid, España)

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 2004, en Santa Cruz de Tenerife, España.

Hijo de Pablo Paz (ganó la medalla de plata en Atlanta 96 y jugó el Mundial de Francia 98). Es un mediocampista ofensivo zurdo que juega en las inferiores de Real Madrid desde 2016. Fue la convocatoria que más molestó a los españoles, ya que dicen que está lesionado y que no podrá jugar en la ventana eliminatoria.

Durante la pretemporada de Real Madrid Castilla -la filial de Real Madrid, que dirige Raúl- tuvo la oportunidad de disputar un amistoso ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Todavía no debutó en primera división.

Nicolás Paz / Real Madrid @FabricaMadrid

Tiago Gerlanik (Villarreal, España)

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 2003, en Rosario.

Es un nombre muy conocido en el mundo River. Se fue de Núñez a principios de 2020 por la patria potestad y ahora está en Villarreal. Juega de enganche y no debutó en primera.

Tiene 18 años y era una de las grandes promesas de la séptima división millonaria. Había llegado en 2018, proveniente de ADIUR, de Rosario, una entidad que tiene relación directa con Villarreal, de España.

Sus buenas actuaciones le permitieron ocupar un lugar en el banco de suplentes de un par de partidos de reserva. Los elogios cruzaron el Atlántico y despertaron el interés del equipo valenciano.

River tuvo intenciones de hacerle un primer contrato, pero nunca firmó. A comienzos de 2020, sus padres solicitaron la patria potestad para radicarse en Europa y los esfuerzos de Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo por retenerlo fueron en vano. Al poco tiempo, Geralnik apareció jugando en Villarreal.

Como entre la institución de Núñez y el futbolista no había ningún vínculo profesional, River debió conformarse con recibir 100.000 euros y el 5% del pase de una futura transferencia.

Ante la situación, el propio Gallardo se manifestó sobre el Geralnik en conferencia de prensa: “Tengo entendido que se tomaron decisiones con Tiago, a quien conozco como a muchos de los chicos de las inferiores, para poder retenerlo a él y a su familia. Pero muchas veces, por más de que el club haga todo lo que está a su alcance, la responsabilidad cae en su familia y ante eso no podemos hacer demasiado. Es una pena, pero son situaciones que nos pasan a nosotros, que ya han pasado y van a seguir pasando. No sé cuáles son las posibilidades que los clubes argentinos puedan tener para tratar de que eso no les suceda; o que haya un asesoramiento para no sufrir en este tipo de cuestiones”.

Tiago Jose Geralnik / Villarreal Lewis Storey - Getty Images Europe

Luka Romero (Lazio, Italia)

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 2004, en Durango, México.

Nació en México (allí jugaba su papá, Diego), pasó gran parte de su vida en España y ahora vive en Italia. Tiene tres pasaportes (mexicano, español y argentino), pero eligió jugar con la celeste y blanca. El 24 de junio de 2020, con 15 años y 219 días, se convirtió en el futbolista más joven de la historia en debutar en la liga de España. Fue en un partido de Mallorca ante Real Madrid. Luego pasó Lazio, donde ya jugó algunos minutos en tres encuentros de la Serie A.

Es parte de los seleccionados juveniles argentinos desde el Sub 15. El año pasado, el diario británico The Guardian lo eligió entre las 60 nuevas joyas del fútbol mundial.

Luka Romero / Lazio DeFodi Images - DeFodi Images

Matías Soulé (Juventus, Italia)

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 2003, en Mar del Plata.

A fines del año pasado alcanzó a jugar algunos minutos en la Serie A con Juventus, en los partidos ante Venezia y Salernitana. También estuvo en el banco de suplentes en la Champions League, pero aún no debutó en el plano internacional. Es un extremo zurdo que se inició en los clubes Argentinos del Sud y Kimberley, ambos de Mar del Plata, y luego tuvo un paso por las inferiores en Vélez. En 2020 se fue a Juventus, de Italia, donde la prensa lo apodó “el nuevo Di María”. El 30 de noviembre último tuvo su debut en el calcio: ingresó sobre el final del encuentro que Juventus venció por 2 a 0 a Salernitana. Un par de fechas más tarde sumó unos pocos minutos en el empate frente a Venezia. Desde entonces, es un integrante habitual del banco de los suplentes de la Vecchia Signora, donde aguarda por su oportunidad. A diferencia de los otros seis juveniles, ya había sido citado por Scaloni en anteriores convocatorias.