Dibu Martínez: las dos tarjetas amarillas sin expulsión terminaron en una suspensión para el próximo partido

Emiliano Martínez está destinado a hacer historia y a quedar en el foco de la escena. Aston Villa derrotó este jueves a Lille por 4 a 3 en la definición por penales del duelo de vuelta de uno de los cuartos de final de la Conference League. Y Dibu volvió a lucirse en una materia en la que es experto: detuvo dos remates, el primero y el último.

Su decisiva actuación se dio en un clima hostil: el arquero marplatense fue repudiado, con el sedimento de la inolvidable final de Argentina contra Francia en el Mundial Qatar 2022. En el tiempo regular en Lille, que concluyó 2 a 1 en favor del local, los hinchas le hicieron sentir el rigor de su rechazo. Tuvo un recibimiento complicado en el estadio Pierre-Mauroy, del norte francés. Soportó insultos y silbatinas cada vez que intervino, desde que empezó hasta que finalizó el encuentro.

En un escenario ideal para el arquero argentino, que tomó el hostigamiento como combustible, atajó el primer penal de la tanda e hizo silenciar a la gente. Discutió con el árbitro y fue amonestado por segunda vez, tras recibir la tarjeta amarilla a los 38 minutos del encuentro por demorar. Vale destacar que las amonestaciones a los futbolistas y miembros de cuerpos técnicos no son tenidas en cuenta en las series de penales para expulsarlos cuando se trata de la segunda aplicación, dado que la definición por esa vía no forma parte del partido. Sin embargo, aunque no resultaron en una roja para Martínez, las dos tarjetas amarillas tuvieron una consecuencia.

Dibu se perderá el primer encuentro de la semifinal de Conference League que Aston Villa afrontará contra Olympiacos, de Grecia. “Las advertencias y amonestaciones emitidas durante el partido (incluso durante la prórroga) no se trasladan a los tiros desde el punto penal”, dice la regla 10 de IFAB, a la que suscribe UEFA. Pero el argentino no estará en el próximo compromiso por el certamen continental por haber acumulado tres tarjetas en los dos encuentros consecutivos.

Después del partido, Dibu Martinez se quejó de haber sido amonestado a los 38 minutos por hacer tiempo cuando su equipo perdía el partido pero no la serie; esa tarjeta contribuyó a su suspensión para la ida de la semifinal contra Olympiacos. Christophe Ena - AP

El reglamento de UEFA para la Conference League prescribe que los futbolistas “serán suspendidos para el siguiente partido de la competición después de tres amonestaciones que no dieran lugar a una tarjeta roja”. El arquero había recibido una tarjeta amarilla en el primer capítulo del cruce con Lille, que resultó en un triunfo inglés por 2 a 1.

El campeón del mundo volverá en la revancha, el 9 de mayo en Grecia. La serie se abrirá el 2 de mayo, a las 16 de Buenos Aires, en Birmingham, donde no actuará el arquero titular de Aston Villa contra el equipo de los argentinos Santiago Hezze y Francisco Ortega. En la otra llave se medirán Fiorentina, de Italia, y Brugge, de Bélgica.

De todos modos, para Dibu Martínez la de Lille fue una noche intensa y mágica. Después de la segunda amarilla, la serie de penales continuó y en el turno del último disparo para Lille Benjamin André, el capitán, que había conseguido el segundo tanto del partido, estaba obligado a convertir para que su equipo no quedara eliminado. Pero apareció el héroe argentino de Aston Villa. Martínez adivinó el costado, contuvo el disparo y salió a celebrar. Festejó contra la tribuna de atrás, se abrazó con sus compañeros y bailó como en Qatar 2022.

Un guiño a la historia que él mismo escribió. Era la primera vez que el marplatense afrontaba a una definición por penales tras la final mundialista, en la que también atajó dos disparos. La diferencia es que esta vez su conducta provocativa no fue inocua. En el primer encuentro de una semifinal continental, la primera en décadas para Aston Villa, Martínez no estará en el arco de su equipo.

