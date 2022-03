Eliminatorias: la selección argentina jugará en la Bombonera el partido frente a Venezuela

La casa del seleccionado nacional, históricamente, es el Monumental. Más allá de haberse consagrado en el Mundial 1978, es el estadio preferido a lo largo de la historia. Entre otros atributos, por su capacidad. Cuando parecía que el escenario de River era el sitio elegido para el próximo 25 de marzo, a las 20.30, frente a Venezuela, en la despedida del público argentino al seleccionado en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, surgió un imprevisto.

Argentina vs Ecuador, en la cancha de Boca, por las eliminatorias a Qatar 2022, con un grito de Leo Messi Getty

El estadio quedó descartado: River anunció que no estará disponible por reformas ya pautadas y estableció que la fecha FIFA es el momento ideal para avanzar en las obras, que van más allá del campo de juego. Se trata de las butacas, los baños y los accesos interiores. Hace tiempo que el Monumental necesita ser modernizado. ¿Dónde jugará el seleccionado de Lionel Messi? En la Bombonera.

El 1 a 0 ante Ecuador

El árbitro peruano Kevin Ortega fue designado para dirigir el partido entre la Argentina y Venezuela del próximo 25 de marzo, por la penúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La AFA lo confirmó a través de su página oficial con el detalle de la terna arbitral: los peruanos Michael Orué (asistente 1), Jesús Sánchez (asistente 2), Augusto Menéndez (cuarto árbitro), Víctor Hugo Carrillo (VAR), Jonny Bossio (AVAR) y el uruguayo Jorge Larrionda (asesor de árbitros).

El 1 a 1 contra Paraguay

En la fecha FIFA de septiembre próximo, habrá una última ventana en la antesala al viaje a Qatar. Hay posibilidades de que la Selección se cite ante rivales europeos de un nivel relativamente bajo, para no cruzarse con las grandes potencias justo antes de la Copa del Mundo. Para el entrenador, no es imprescindible chocar contra las grandes potencias.

Una dura entrada de De Paul, ante Ecuador, en la cancha de Boca Getty

A Scaloni, además, siempre le agradó la Bombonera, más allá de que en tiempos recientes -antes y después de la consagración en la Copa América-, destacó el césped del Monumental, un problema, justamente, que Boca debe solucionar en los últimos meses. “Hemos jugado en River durante el proceso anterior (el de Sampaoli) y no hubo problema, ¿cuál es el problema?. Ahora, si a mí me dan a elegir... Me hacen una pregunta y es la respuesta que doy, me gusta sentir el calor del público....”, advirtió cuando le preguntaron por qué no puso en la nómina de sus preferidos al Monumental. Esa cita es de 2020.

Insistía, en una charla con un programa de ESPN: “¿Cuál es mi filosofía en cuanto a poder sentir el calor del público?. A lo mejor la de Newell’s, la de Central, la de Racing, la de Vélez también están cerca. Para mí necesitamos ese tipo de cancha, ni que hablar la de Boca. Para que la gente esté con el calor cerca del jugador. Me gusta eso. Si me dan a elegir...”.

La Bombonera, en tiempos de selección Santiago Filipuzzi - LA NACION

La estadística general de la Selección Argentina en la Bombonera es positiva: 21 triunfos, 9 empates y 2 derrotas en 32 encuentros. La última vez en la cancha de Boca, la Argentina igualó 1-1 con Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y dejó los primeros puntos en la competencia tras las victorias ante Ecuador y Bolivia. Ángel Romero abrió el marcador de penal y empató Nicolás González, una de las revelaciones del ciclo, ambos gritos en la primera etapa.