Diego Leuco y Nico Occhiato le dieron un regalo a Messi y el jugador tuvo una reacción que los descolocó

Lionel Messi es una de las figuras indiscutidas de esta edición de la Copa América. Dicho certamen, que se disputa en los Estados Unidos, junta a fanáticos de todo el mundo que quieren ver en acción al delantero rosarino.

La Pulga fue noticia en esta semana por su cumpleaños número 37. A raíz de ello recibió muchas muestras de cariño por parte de los usuarios de las redes sociales y de sus compañeros que festejaron una nueva vuelta al sol del astro argentino en el hotel donde concentran.

A raíz de esta celebración, el programa Nadie dice nada, conducido por Nicolás Occhiato en Luzu TV, estuvo presente en la zona de prensa tras la victoria por 1-0 ante Chile y tuvo un intercambio verbal con Messi, quien aceptó dialogar con él y con Diego Leuco, otro integrante del ciclo de streaming.

Lionel Messi cumplió 37 años y lo festejó con sus compañeros de la selección argentina (Fuente: Instagram/@leomessi Taste Atlas)

En la previa al encuentro, Occhiato preparó el terreno al asegurar ante las cámaras que Messi los vio a ellos al costado de una valla divisoria y marcó una preferencia por sobre el resto de los presentes. Para redoblar la apuesta en una muestra de confianza, Leuco aseguró: “Le voy a manguear un traguito del agua”.

Al arribar a la zona donde estaban, Messi los saludó a los dos con un beso en el cachete y recibió la felicitación por la victoria de la Argentina. A su vez, Leuco y Occhiato le regalaron una remera de los Chicago Bulls con el número de Michael Jordan, el exjugador de básquet del cual el rosarino admitió que en algún momento le gustaría cruzarse con él y sacarse una foto.

“No conseguimos el saludo, pero te trajimos el regalo. Siempre decís que con la excusa que tenés todo, nadie te regala nada”, expresó Leuco, mientras Leo asintió con una sonrisa. Tras el momento de obsequiarle la camiseta, Messi aseguró: “Los compañeros estuvieron atentos a algunos detalles después de las 12, me trajeron la torta con un par de sanguchitos de miga, dulces, pero no pudimos comer nada porque teníamos el partido”.

Lionel Messi le regaló su botella de agua a Nicolás Occhiato y a Diego Leuco

En esa misma línea, Occhiato le consultó al rosarino sobre su condición física tras el encuentro ante los trasandinos debido a una molestia que lo obligó a recibir la atención médica en los minutos finales del primer tiempo. “Terminé un poco dolorido, pero bien”, explicó el capitán de la selección argentina, que no estará presente ante Perú el día sábado.

Para finalizar, Leuco elogió la botella de agua que es parte de su emprendimiento en los Estados Unidos. “¿La probaste?”, replicó Leo y recibió el visto bueno del conductor que se animó a pedirle ese souvenir como regalo para tenerlo en el programa y llevarse, aunque sea un mínimo recuerdo de Messi, quien volvió a ser determinante en el campo de juego del MetLife Stadium y encaminó a la selección argentina a un nuevo triunfo que lo depositó en la siguiente fase de la Copa América a la espera de cuál puede ser su próximo rival de cara a la obtención del título.

