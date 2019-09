Diego Maradona posa con los jugadores de Gimnasia antes del partido con Racing, por la Superliga Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2019 • 10:47

Después de 24 años, Diego Maradona regresa como entrenador a un equipo del fútbol argentino. Este 15 de septiembre se agrega a tantas fechas históricas de su vida. En La Plata, la cancha de Gimnasia es el epicentro de una fiesta armada alrededor de su figura. El partido entre el local y Racing, por la sexta fecha de la Superliga, de da marco.

La venta de camisetas siguió latente durante la mañana. Y desde temprano hubo banderas que le dieron la bienvenida a Maradona en el Bosque. "Quien esté libre de pecados que arroje la primera piedra", "Todos somos maradonianos","Gracias D10s", fueron algunas de las leyendas que se observaron desde las tribunas. El estadio está repleto, obviamente y para recibir al equipo los hinchas aparecieron con globos en forma de bastones blancos y azules.

El recibimiento de los hinchas de Gimnasia a Maradona en el Bosque Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"Me pongo loco de felicidad. Todos los futbolistas salimos a la cancha para arrancarle una sonrisa a la gente. Yo estoy laburando. Adoro a Caniggia, que vino a ver el partido. Es mi amigo. Quiero darle un abrazo al Chacho (Coudet). Es un momento especial", dijo Maradona mientras iba a buscar al DT de Racing para darle un fuerte abrazo. Como particularidad de la previa, además,fue que Maradona posó con el equipo en la foto clásica antes del arranque de cada partido, como si fuera el jugador N° 12.

De arranque nomás se lo vio activo a Maradona desde el banco. Dio indicaciones y se lamentó cuando entendió que el árbitro Abal le cobraba a favor de Racing una falta que no era. También les dio indicaciones a los jugadores de Gimnasia en la antesala de cada córner a favor.

El boom Maradona no solo generó efectos colaterales en Gimnasia, también en Racing. Víctor Blanco, presidente de la Academia, reconoció que el departamento de Marketing del club se movió bien cuando se enteraron de que el exDiez iba a debutar contra su equipo, y así fue que negociaron con el sponsor FIAT, que ya era patrocinador de la institución de Avellaneda, para gestionar un plus en el contrato por seis partidos y así debutar hoy con el sponsor en la camiseta. "Ojalá sea una fiesta, sabemos lo que representa Maradona en el fútbol", dijo Blanco. Si bien el presidente no habló de cifras, se supo que el plus que recibirá Racing por la marca automotriz es de 7.000.000 de pesos.

El recibimiento de los hinchas de Gimnasia a Maradona en el Bosque Fuente: Reuters

Aquí, los momentos más destacados de otro día maradoniano.