Dos bajas de peso y dos nuevos tenistas confirmados en la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El mismo día en que se difundió que Cecilia Carranza y Santiago Lange, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, serán abanderados de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio el viernes 23 de julio, la representación nacional se resintió con dos bajas significativas y, en cambio, sumó a dos tenistas. El golfista Emiliano Grillo y la boxeadora Leonela Sánchez anunciaron que no estarán, mientras que Facundo Bagnis y Federico Coria se unen a los compatriotas que ya estaban confirmados en el deporte de las raquetas.

“No soy la persona que da explicaciones por mis acciones, pero en este caso me siento obligado porque estoy representando a una nación y a mi bandera. La decisión que tomo de no jugar los JJOO es absolutamente personal”, alertó Grillo desde su cuenta de Instagram. Y continuó: “Es para mi una pena porque tenía la mira puesta en Tokyo2020 desde el día que termine de jugar en Rio2016. No nos queda otra más que dar lo mejor y mirar hacia Paris2024”.

La Argentina perdió la plaza masculina en golf tras la renuncia de Grillo, que se había clasificado por estar entre los primeros 60 del ranking, pero tiene casi asegurada matemáticamente la plaza femenina de Magdalena Simmermacher; la clasificación por ranking de las mujeres se cerrará este domingo. Por ende, habrá solamente un representante del país en golf.

Andrés Schönbaum, presidente de la Asociación Argentina de Golf, expresó: “Desde la AAG estamos apenados, pero respetamos la decisión de Emiliano, que obviamente no debe de haber sido fácil para él, porque siempre estuvo presente. De hecho, obtuvo un diploma olímpico en Río 2016. Ahora cruzaremos los dedos para que Maggie Simmermacher juegue bien en Tokio, ya que será nuestra única representante”.

Leonela Sánchez estaba entrenándose en el Gimnasio de la Asociación Civil Técnicos de Boxeo, en Córdoba, pero no irá a Tokio por consejo médico. DIEGO LIMA - LA NACION

La baja de Sánchez se debe a un tema de salud. Lo explicó su entrenador, Virgilio Arauz: “Quiero comunicar que debido a unos problemas ginecológicos que desde hace tiempo viene arrastrando, y que se agravaron al profundizar sus entrenamientos y también al realizar guanteos, Leonela ha sufrido fuertes dolores de pecho, ya que está amamantando. El especialista nos aconsejó que necesita por lo menos 90 días para volver a la normalidad. Esto se suma a un montón de problemas que veníamos tratando de solucionar. Pero la decisión final es priorizar su salud. Ella puso el mayor esfuerzo posible para llegar a competir representando a nuestro país, como lo hizo siempre, pero hay imponderables que no manejamos”.

El tenis tendrá al menos seis representantes, luego de las confirmaciones de Bagnis (96º) y Coria (89º), que está jugando el Challenger de Milán. Ellos participarán en Tokio en el certamen de singles masculino, al igual que Diego Schwartzman, mientras que Nadia Podoroska tomará parte en el singles femenino. En dobles lo harán Andrés Molteni y Horacio Zeballos.

Representar a Argentina 🇦🇷 fue una de las razones por la que siempre jugué al tenis desde chico. Haber estado en todas las representaciones que se me presentaron y llegar a un JJOO es más que un sueño cumplido. Gracias a los que siempre estuvieron apoyándome en todos estos años — Facundo Bagnis (@facubagnis) June 23, 2021

El proceso de reasignación finalizará el 5 de julio, por lo que la nómina puede ser más nutrida. Continúan en lista de espera Francisco Cerúndolo (117º) y la pareja de dobles conformada por Bagnis y Schwartzman. Asimismo, para el dobles mixto, Podoroska y Zeballos se inscribirán directamente en la ciudad olímpica, con fecha límite el 27 de julio, el día previo al inicio de esa prueba: esa modalidad es la única que no se nomina con anticipación. En este caso, no cuenta la condición de top ten de Zeballos para obtener una clasificación automática.

