El sueño de la selección Sub 17 de llegar a la final del Mundial de Indonesia no se pudo concretar. Este martes, el seleccionado nacional empató 3-3 contra Alemania y el partido se definió por penales. El conjunto europeo se impuso por 4-2 y logró el ansiado pase a la final, mientras que los argentinos se disputarán el tercer puesto con Mali. No obstante, tras la derrota, las agresiones e insultos en las redes no tardaron en aparecer, al punto tal que el propio Diego Schwartzman expresó su indignación por el maltrato que recibió el arquero Jeremías Florentín.

Esta mañana, el tenista se hizo eco de las repercusiones tras el partido de la Sub 17. Compartió un mensaje que hizo la cuenta de X (antes Twitter) @AtaqueFutbolero: “Jeremías Florentín, arquero del Sub-17 de Argentina, debió desactivar los comentarios de su Instagram por la cantidad de insultos que recibió tras la eliminación del Mundial”. Las palabras estuvieron acompañadas por las fotos del guardameta de Club Atlético Talleres, que en los minutos finales del partido contra Alemania fue reemplazado por Franco Villalba, de Vélez.

La indignación de Diego Schwartzman por los insultos que recibió el arquero de la Sub 17 X @dieschwartzman

Al enterarse de la contundente decisión que debió tomar el deportista por los insultos y agresiones que recibió en sus redes, Schwartzman se pronunció al respeto y expresó su malestar e indignación por la forma en la que fue agredido el joven futbolista. “Increíble tener que aguantar estas cosas”, escribió el Peque en X dándole todo su apoyo no solo a Florentín, sino también a todo el equipo de la Sub 17 y repudiando, paralelamente, la mala actitud que tuvieron algunos aficionados tras la derrota.

