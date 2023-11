escuchar

Este domingo, en una nueva edición del programa Almorzando con Juana (eltrece), el tema central se basó en las declaraciones de Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, quien tras vencer a Brasil en el Maracaná, puso en duda su continuidad al frente del equipo nacional. En un hecho totalmente inesperado para los jugadores y la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el periodista Gastón Edul, quien estuvo como invitado en el programa de Juana, contó detalles de qué pasó y cómo está el panorama actual.

A su vez, Juana Viale, arrancó el programa hablando sobre el presidente electo Javier Milei y sobre, ni más ni menos, que la continuidad de Lionel Scaloni: “La Scaloneta también se las trae, ¿no? Está pasando de todo. Ahora parece que Scaloni se quiere ir... Dios Mío, que no se vaya, con cadenas lo atamos, tanta felicidad que nos dio”, introdujo.

Sin dejar cabos sueltos, Juanita le preguntó después en la mesa a Gastón Edul: “¿La política se metió en la selección?”. Tras ello, el periodista deportivo lo negó: “Casi que no. El primer impacto que se tuvo tras la declaración es que era algo político y eso me lo desmintieron de los dos lados. También se habló de una posible foto que le pudo pedir (Claudio) Tapia a Scaloni donde hubo una negativa. El fútbol está atravesado, pero no todo es política, hay cuestiones del día a día que desgastaron al técnico”, explicó.

Tras este comentario, que abrió el juego para analizar el trasfondo de la situación que se vive en la selección argentina, el periodista, que se encuentra al tanto de todas las noticias de la albiceleste, siguió: “Lo que hay que decir es que fue sorpresivo en el contexto que lo anunció. Yo estaba ahí y la sorpresa era la misma en todos los presentes y en los jugadores, que en parte no les sorprendió, pero sí cómo y cuándo lo dijo. Scaloni es éticamente impecable, su método es darle la noticia primero al plantel y después a la prensa, pero ahora tomó un camino contrario, quería ser escuchado”, remarcó.

Al ir vertiendo información de lo sucedido después del triunfo histórico en el Maracaná, Edul marcó: “Él no se sintió escuchado...” y en esa misma línea, Juanita no dudó en cortarlo para que profundice en ese aspecto. “No hay desgaste con el plantel, él generó un vínculo para seguir los mismos hasta la Copa América. El desgaste viene desde la dirigencia, tiene diferencias de criterio con Tapia, él quiere que cambien algunas cosas y en breves habrá una reunión entre las partes”, comentó ante la atenta mirada de Franco Mercuriali, Fernando Burlando, Pachano y Rubén “Cacho” Deicas.

Con diferentes teorías de cómo manejar esta situación crítica e inesperada, Edul marcó un escenario con dos puntos importantes a tener en cuenta “El 7 de diciembre está el sorteo de la próxima Copa América, donde iban a ir todos, pero, hasta el día de la fecha, Scaloni no iría, está bien plantado en querer que las cosas cambien, como por ejemplo el tema económico en cuanto a los premios. Además, el desgaste viene de hace tiempo y en ello estuvo incluida la renovación de él, que estuvo tres meses dilatando su decisión, sintiendo que no lo trataron como un campeón del mundo”, explicó al resto de la mesa y agregó que otro factor son los amistosos contra selección menores que no elevan la vara.

Tras ello, al indignarse por el destrato, Juana Viale pidió “atarlo con cadenas” al director técnico para que no presente la renuncia y Edul cerró su participación contando cómo se vivió en AFA: “Sintieron incomodidad, no se lo esperaban, estaban dolidos el día posterior por el revuelo que se armó. Acá el problema es el daño colateral que puede generar esta decisión de él”, cerró.