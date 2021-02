Leigh Nicol, la jugadora escocesa que pensó en suicidarse tras la filtración de fotos íntimas

Leigh Nicol es futbolista y tuvo que vivir los peores momentos de su vida, cuando se filtraron sus fotos más íntimas en páginas webs para adultos. De regreso a la actividad deportiva, contó cómo fue el peor momento de su vida.

Si bien las redes sociales y la exposición son parte de la vida de los deportistas, especialmente los de élite, hay situaciones que, sin importar a lo que uno se dedica, provoca estragos y puede desembocar en escenarios extremos.

Nicol es escocesa y defiende los colores del Crystal Palace de Inglaterra. Cuando se enteró mediante un mensaje directo de Instagram que habían hackeado su cuenta y sus fotos intimas estaban siendo filtradas su mundo se derrumbó. En ese momento la futbolista estaba formaba parte de la selección juvenil escocesa.

"El hecho de que fuera jugadora de fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo", empezó contando en una entrevista en televisión.

El hecho sucedió en el año 2019, cuando le hackearon el teléfono y sus fotos fueron publicadas. Ella misma contó en la entrevista que en aquel momento tenía 18 años, la misma edad que tienen sus sobrinos, que hoy no pueden googlearla sin que aparezca la relación con las fotos íntimas. Además, agregó que los clubes tampoco querían identificar su nombre con su marca.

Después de todo lo que había pasado Leigh dejó el deporte por un tiempo ya que estaba muy afectada mentalmente, al punto que sufrió trastornos alimenticios y puso en riesgo su salud.

La futbolista ahora padece ansiedad y depresión y reconoce que aún sigue recuperándose del acoso que ha sufrido, porque no lo ha logrado superar del todo.

También contó que cerró todas las cuentas durante un tiempo, ya que recibía alrededor de 300 mensajes por día relacionados a sus fotos íntimas. Leigh reabrió recientemente sus cuentas. Pero esto aún le sigue pasando: "Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan sólo por eso."

Ahora fue contratada por el Crystal Palace y volvió a enfocarse en su trayectoria deportiva. "El Palace que me permite ser yo misma. No les importa mi pasado", apuntó. En su lugar del vestuario, donde sus compañeras tienen fotos de sus seres queridos, ella puso uno del árbol de su jardín en el que planteó suicidarse.