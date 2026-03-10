Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados

El entrenador Lionel Scaloni tiene muchas más certezas que dudas de cara a la Copa del Mundo, más allá de que restan tres meses
El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está a tres meses y el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, tiene más certezas que dudas para conformar la lista de convocados, aún cuando todavía debe afrontar la Finalissima frente a España y un máximo de tres amistosos. La nómina, no obstante, debe oficializarze después de la próxima fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y antes de los dos juegos de preparación que a priori disputará días antes del debut en la cita ecuménica.
“Manejamos una lista de más de 50 futbolistas con nivel parejo y dentro de eso pueden estar todos. No descartaría a ninguno de los que hemos convocado. Lo trascendental será a partir de marzo, desde ahí necesitamos que estén bien y que lleguen en las mejores condiciones posibles”, sentenció el DT a principios de este año. Más allá de su discurso, hay quienes tienen su pasaje asegurado, otros pelean por los escasos cupos que restan y algunos quedaron definitivamente descartados por sendas lesiones.
Los jugadores que van al Mundial
Gran porcentaje de la lista está cerrada. Los arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), presentes en Qatar 2022, son una fija.
En la defensa también hay indiscutidos: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Gonzalo Montiel (River Plate).
En el mediocampo, los “confirmados” son Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Nicolás González (Atlético de Madrid). Por último, tres delanteros son inamovibles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Lionel Messi (Inter Miami) y Nico Paz (Como 1907).
Los que pelean por un lugar
Puesto por puesto aparecen nombres con más o menos chances de estar. Walter Benítez (Crystal Palace) pica en punta para ser el tercer arquero, pero la falta de minutos en su equipo podría hacer que sea reemplazado por Facundo Cambeses, Juan Musso o alguna sorpresa como Agustín Rossi, aunque la figura de Flamengo nunca fue citada por Scaloni.
En la defensa, Marcos Acuña (River Plate) sigue en el radar aunque en el lateral izquierdo el DT tiene varias alternativas: Valentín Barco (RC Estrasburgo), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Lens). No obstante, el ‘Colo’ también puede desempeñarse de mediocamista y de hecho lo hace en Francia. Kevin Mac Allister es una alternativa en el lateral derecho y Marcos Senesi, entre los centrales.
Más adelante, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) volvió a jugar tras una larga inactividad y si recupera su nivel es una fija. Giovani Lo Celso (Betis), quien se perdió Qatar 2022 por lesión, es bien considerado por Scaloni y su presencia dependerá más de su físico que de su fútbol. Franco Mastantuono (Real Madrid), las nuevas estrellas que ya forman parte del plantel desde hace tiempo, también tiene muchas chances, aunque vive un presente adverso en España donde suma minutos a cuentagotas.
En la ofensiva hay muchas alternativas para, muy posiblemente, uno o dos lugares. Como posibles 9 aparecen Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), Santiago Castro (Bolonia), Valentín ‘Taty’ Castellanos (Lazio) y José Manuel López (Palmeiras). Como alternativas para jugar de extremos o segunda punta, en tanto están Alejandro Garnacho (Chelsea), Gianluca Prestianni (Benfica) y Matías Soulé (Roma), entre otros.
Los descartados
Hay dos jugadores que sufrieron lesiones de gravedad y, en consiguiente, de larga recuperación y quedaron descartados para la Copa del Mundo.
Uno de ellos es Juan Foyth, campeón del mundo en Qatar 2022, quien padeció la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El defensor era una alternativa en el puesto de lateral derecho, donde no abundan las opciones, y su polifuncionalidad -puede jugar también de defensor central- era un punto a favor.
El otro es Valentín Carboni. El jugador de Racing, que volvió al fútbol argentino para sumar minutos y pelear por un lugar en la cita ecuménica, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y, al igual que Foyth, fue intervenido quirúrgicamente.
