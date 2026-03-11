Jannik Sinner esquivó un pelotazo de João Fonseca en Indian Wells, ganó un partidazo y avanzó a los cuartos de final

Jannik Sinner y João Fonseca no defraudaron en la noche californiana. La gran expectativa generada en Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, a partir de la confirmación del cruce entre el italiano y el prodigio brasileño por los 8vos de final, quedó ampliamente demostrada en el duelo que tuvieron durante dos horas. Ganó el número 2 del mundo, es verdad, por 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4). Pero el sudamericano de 19 años se plantó con coraje y confirmó todo lo que se sentencia y aventura de él. Se marchó ovacionado del estadio 1.

Jannik Sinner sufrió pero su jerarquía le permitió vencer a Joao Fonseca y avanzar a los cuartos de final de Indian Wells CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Fonseca confirma las buenas cosas que se han dicho sobre él. Un creador de juego como pocos”, escribió anoche en X Paolo Bertolucci, figura del tenis de Italia (12° en 1973). “Fonseca tiene un potencial superior al de cualquier otro jugador desde Alcaraz. Controla con gran calidad y potencia los tres puntos clave: el saque, la derecha y el revés, además de que su mentalidad le permitirá ganar múltiples Grand Slams”, añadió en la misma red social Rick Macci, una pieza clave en la formación de las hermanas Venus y Serena Williams. “¡Qué divertido es verlo! ¡Tiene un futuro brillante! ¡Asustó a Jannik Sinner esta noche y emocionó al público!”, dijo Jim Courier (1° en 1992), comentarista del partido para Tennis Channel.

Joao Fonseca llevó al límite a Jannik Sinner, pero cayó por un doble 7-6 y se marchó ovacionado de Indian Wells CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Pese a haber perdido, Fonseca dejó una sensación muy satisfactoria. Tuvo tres sets points en el tie-break del primer set, pero sólo la jerarquía (y frialdad) de Sinner no le permitieron lograr ese parcial, lo que hubiera representado un gran primer paso en el partido.

El público disfrutó de un espectáculo fenomenal. Ambos castigaron la pelota violentamente, pero con criterio y precisión. Claro que hubo una acción particular, en la que el joven carioca casi impacta de lleno en el cuerpo de Sinner. Fue con el reloj marcando 1h54m de acción, durante el segundo tie-break: Fonseca sacó y atacó, el europeo quedó en posición defensiva y una pelota le quedó corta, el brasileño dio unos pasos hacia adelante e impactó fortísimo al centro, a la posición de Sinner, que tuvo grandes reflejos para esquivar el tiro. De darle en el cuerpo le hubiera dejado una buena marca. Fonseca se disculpó y Sinner aceptó de inmediato.

El tiro de Fonseca que casi impacta a Sinner

El pelotazo de Fonseca a Sinner en Indian Wells

“No tiene miedo. Le gusta ir por todos los tiros, es muy agresivo y tiene una gran mentalidad. Es un gran talento, tiene mucha potencia y la clave fue intentar ser lo más agresivo posible en los momentos de mayor tensión”, definió, durante la entrevista en la cancha, el italiano nacido en San Candido, provincia de Bolzano. Sinner avanzó a los cuartos de final en once de los doce Masters 1000 que disputo desde principios de 2024. Con su triunfo ante Fonseca, el número 97 en Masters 1000, rompió -además- el empate con Fabio Fognini en el primer lugar de triunfos para un italiano en esa categorías de torneos, los más valiosos después de los Grand Slams.

Fue el primer enfrentamiento entre Sinner y Fonseca (39° en el ranking en vivo). El brasileño demostró estar a la altura de las circunstancias: ambos se quebraron el saque en una oportunidad y Sinner sólo ganó dos puntos más en total (79 contra 77).

Fonseca se fue ovacionado

“Fue un buen partido. Desde el primer punto fue muy apretado. Estuve jugando muy bien al tenis, realmente me sentí bien. Creo que la diferencia estuvo en los puntos importantes, también es verdad que sacó muy bien. Le tengo que dar el crédito a él, yo hice todo lo mejor que pude. Tiene mucha experiencia y yo todavía necesito adquirirla, pero creo que el nivel está. Puedo competir contra ellos. Por supuesto, tengo cosas para trabajar y para estar listo para el próximo partido”, dijo Fonseca, que es entrenado desde los 12 años por Guilherme Teixeira, pero también tiene en su equipo a Franco Davin (el coach pehuajense estuvo sentado en el box del brasileño).

Sinner, de 24 años, número 1 del mundo por primera vez en junio de 2024, sigue adelante en la búsqueda del título en el único Masters 1000 sobre superficie dura que no logró: en Indian Wells fue semifinalista en 2023 y 2024 (en 2025 no actuó por estar suspendido por doping).

El próximo rival de Sinner será el estadounidense Learner Tien (27°, 20 años), que salvó dos puntos de partido antes de vencer al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 6-1 y 7-6 (7-4).

Lo mejor de Sinner vs. Fonseca

Hoy, en el tercer turno del Stadium 1 de Indian Wells, aproximadamente a las 19 de la Argentina (por ESPN y Disney+), el español Carlos Alcaraz (1°) se medirá por los 8vos de final con el noruego Casper Ruud (13°). No antes de las 22, en el mismo estadio, el serbio Novak Djokovic (3°) frente al británico y campeón defensor, Jack Draper (14°), que llega de vencer al porteño Francisco Cerúndolo.