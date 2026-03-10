Shai Gilgeous-Alexander en una noche histórica: igualó a Wilt Chamberlain y va por LeBron James

Aunque lo hubiera imaginado, casi sería imposible hacerlo de una manera tan espectacular. Entrar en los libros de la NBA no es sencillo, pero igualar una marca histórica tan grande y en el contexto de una victoria lograda en el último suspiro con un bombazo propio de tres puntos es sólo para elegidos. Y sin dudas, Shai Gilgeous-Alexander, el chico canadiense que puso en un puño a la liga más poderosa del planeta básquetbol, se sentó a la mesa del legendario Wilt Chamberlain: cuando faltaban de 2,5 segundos sacudió una de las redes del Paycom Center para que Oklahoma City Thunder se impusiese por 129-126 a Denver Nuggets alcanzando un récord individual notable.

“Es mucho como para asimilar... Intento no pensar en ello, especialmente durante la temporada. Están sucediendo tantas cosas... Hay que conseguir lo que uno desea. Eso me concentra al 100%, especialmente en el básquetbol. Pero, obviamente, igualar a alguien así es especial. Es una locura pensar que, considerando dónde estaba hace 10 años, esté aquí hoy”. Las palabras Gilgeous-Alexander exponen la magnitud de su camino en la NBA, porque el base no sólo se colocó un anillo de la liga estadounidense en la última temporada, sino que además ahora empató la marca de 126 partidos seguidos anotando al menos 20 puntos, que había establecido Chamberlain entre 1961 y 1963.

Para dimensionar lo que logró el perimetral, es útil citar a Nikola Jokic, que tras el partido fue consultado por el desempeño del canadiense. “No sé si la gente sabe lo difícil que es lograrlo. Hacer 20 puntos en 10 partidos consecutivos, no 120, o lo que sea, es especial. Shai es un jugador especial”, lo halagó el serbio. Otro parámetro es la duración en tiempo de la histórica serie de Gilgeous-Alexander: comenzó el 1 de noviembre de 2024, cuando registró 30 tantos contra Portland Trail Blazers, y se extiende por ahora un año, cuatro meses y ocho días.

Pero no termina en eso lo que hizo el jugador de Oklahoma City en su noche fue de colección, porque además se convirtió en el segundo jugador de la NBA en firmar 35 puntos y 15 asistencias sin pérdidas de balón. Según ESPN Research, LeBron James es el otro basquetbolista que lo consiguió, desde que las pérdidas de pelota fueron incluidas en las estadísticas oficiales, en 1977/78.

Comparar los números de Gilgeous-Alexander con los Chamberlain contextualiza el logro del canadiense. Shai tiene dos partidos de 20 puntos durante su serie, y la menor anotación de Wilt durante la racha fue de 23, en una derrota en tiempo extra ante Boston Celtics. El promedio del canadiense en la seguidilla es 32,5 tantos, y el del pivote fue de 49,2.

La diferencia es que la leyenda era demoledora cerca de los tableros, tanto que su anotación en esa sucesión fue la explosión de 100 puntos, récord absoluto de la NBA, conseguido para Philadelphia Warriors contra New York Knicks el 2 de marzo de 1962. El base, en cambio, tuvo su registro más alto en 55 tantos durante ese lapso, marcados contra Indiana Pacers el 23 de octubre. Además, Chamberlain tuvo 42 partidos de 55 puntos o más durante su serie.

Cómo terminó la serie de Chamberlain

El partido número 126 y último de la seguidilla de Chamberlain fue el del 19 de enero de 1963 en San Luis. El interno jugó los 48 minutos y terminó con 35 tantos y 21 rebotes en una derrota por 116-114 frente a St. Louis Hawks. Ambos equipos volvieron a jugar la noche siguiente. Y Chamberlain no duró mucho.

El árbitro Red Oates le marcó dos faltas técnicas y expulsó a Chamberlain después de unos cuatro minutos de juego, al percibir “lenguaje abusivo” por parte de la leyenda cuando protestaba contra una falta sancionada a su compañero Wayne Hightower. Chamberlain terminó con 6 tantos ese día.

Su promedio anotador en la serie bajó de 47 por encuentro a 46,2 en una sola noche. Y Chamberlain afrontó una multa por la expulsión. Por norma de la NBA la sanción debía ser de al menos 50 dólares.

Chamberlain reinició su racha de 20 o más tantos en el siguiente partido del equipo, que había pasado a ser San Francisco Warriors, el 22 de enero de 1963, contra Detroit. Aquella noche anotó 39 puntos y luego sumó al menos 20 en sus siguientes 20 actuaciones.