El canotaje argentino se estrena en Polonia con la mira puesta en el Mundial y los Juegos Panamericanos

escuchar

No es un año más para el canotaje de la Argentina. Se trata de la temporada previa a los Juegos Olímpicos París 2024, la gran meta de cualquier atleta de élite. Y también (o justamente), en la que se disputan certámenes internacionales que otorgan pasajes ellos, como el Mundial de Duisburg que se realizará a fines de agosto. Luego, para los palistas albicelestes, habrá otro desafío: los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que, si bien no dan cupos a Francia, son la competencia a la que los argentinos van a buscar podios y a consolidarse cada cuatro años entre los mejores de América.

Pero para Santiago 2023 todavía restan seis meses. Si bien el evento comenzará el 20 de octubre, las pruebas de canotaje de velocidad serán desde el 1° de noviembre en la Laguna Grande San Pedro de La Paz. Antes, las selecciones nacionales femenina y masculina tienen un largo camino que recorrer que arranca este fin de semana en la Copa del Mundo en Poznan, Polonia, donde se medirán contra los mejores del planeta.

La selección argentina de canotaje apunta a clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 Emir Diamante

La delegación que está en Europa a cargo del entrenador Diego Cánepa la conforman Brenda Rojas y Magdalena Garro junto a Agustín Vernice, Gonzalo Carreras, Manuel Lascano, Gonzalo Lo Moro y Agustín Rodríguez. De ellos, Rojas y Vernice estuvieron en Tokio 2020 y son los únicos que reman en las pruebas individuales K1 500 metros y K1 1000 solo en el caso del de Olavarría. Además, la sampedrina comparte el K2 500 con Garro mientras que Carreras, Lascano, Lo Moro y Rodríguez lo hacen solamente en K4 500.

“El objetivo que tenemos no es de un puesto, sino de rendimiento, y es poder meternos en una final. Ese es el objetivo que tenemos también para el Mundial, que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos y necesitamos ser el mejor bote americano, para lo que tenemos que tener nivel de final”, explicó a LA NACION Carreras, uno de los más experimentados del equipo y olímpico en Río 2016.

El nacido en Baradero hace 33 años, triple medallista panamericano en Toronto 2015 y Lima 2019, es una fija en el armado del K4 desde hace más de un lustro y una voz autorizada para hablar del principal bote de equipo de la Argentina: “A la Copa del Mundo llegamos bastante mejor que el año pasado, hicimos todo el proceso de selección y tenemos un K4 un poco más afianzado. Hicimos controles internos en los que pulimos cosas y venimos con el proceso avanzado y a competir, no a probar cosas. Individualmente me siento muy bien físicamente, me siento cada vez mejor y los años que tengo en el K4 me hace sentir seguro de cómo viene el proceso”.

El nuevo K4 de la selección argentina de canotaje competirá por primera vez en Polonia

Vernice, el as de espada

Agustín Vernice es el mejor palista argentino en la actualidad y se lo ganó a fuerza de resultados, algunos sin podio pero muy representativos y destacados, como haber sido finalista en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Especialista en pruebas de velocidad individual, sus dos grandes objetivos del 2023 son el Mundial y los Juegos Panamericanos. En el primero buscará, como Carreras y el K4, clasificar a París 2024 y para ello necesitará quedar entre los seis mejores. A Santiago 2023 irá a defender los oros que cosechó en Lima 2019 en K1 1000 metros y en K2 de la misma distancia junto a Lascano.

El olavarriense se enfocará en esos torneos luego de la Copa del Mundo de Poznan. Primero en el Mundial y luego en los Panamericanos, campeonatos muy disímiles en cuanto a nivel. Lo explicó en una entrevista que brindó a LA NACION meses atrás: “En cuanto a resultados, una medalla dorada panamericana es muy, muy importante para mí, pero estar entre los seis mejores del mundo es más complicado. Quizás, estar en la final en un campeonato del mundo no tiene la relevancia que merece, como sí ganar en los Juegos Panamericanos. Pero para ganar esas medallas hay que tener la cabeza puesta en una medalla en un campeonato del mundo. Quizás no sé de, pero hay que apuntar ahí, al podio mundial”.

Agustín Vernice es el mejor palista de la Argentina desde hace varios años y apunta a París 2024 Santiago Filipuzzi

De conseguir la clasificación a París 2024, Vernice competirá en Francia con 29 años, la edad “justa” para cualquier deportista por la armonía que se logra entre lo físico y la experiencia cosechada anteriormente. Más aun, en su caso particular, de que ya sabe lo que es ser finalista olímpico porque en Tokio 2020 (en 2021) se ubicó octavo en K1 1000 metros y logró la segunda mejor actuación de la historia para el país.

La ilusión de repetir lo hecho en Lima 2019

En la última edición de los Juegos Panamericanos la selección argentina de canotaje descolló con cuatro medallas de oros, una de plata y dos de bronce. Fue una de las disciplinas que más podios aportó a la histórica actuación de la delegación nacional, la mejor de todas en eventos realizados fuera del país con 32 primeros puestos, 35 segundos y 34 terceros.

Muchos de los palistas albicelestes que remaron en Perú, siguen en los equipos masculino y femenino. En la Albufera Medio Mundo ubicada en Huacho, a unos 150 kilómetros de la capital incaica, Gonzalo Carreras, Manuel Lascano, Ezequiel Di Giácomo y Juan Ignacio Cáceres ganaron en K4 500 metros al igual que Agustín Vernice en K1 1000 y en K2 1000 con Lascano; y que Sabrina Ameghino en K1 200. Además, Brenda Rojas y Magdalena Garro fueron segundas en K2 500 y terceras en K4 500 con Ameghino y Micaela Maslein. La cosecha la completó Rubén Rézola con un tercer lugar en K1 200.

Brenda Rojas, la mejor exponente entre las mujeres, tiene dos Juegos Olímpicos en su haber PHILIP FONG - AFP

Para el equipo nacional Santiago 2023 todavía está lejos en el calendario, sobre todo por los compromisos que tiene por delante. Aun así, Carreras dejó en claro que en el K4 el objetivo será repetir lo conseguido en Perú. “Todavía falta para eso, ahora tenemos otras metas y, sobre todo, clasificar a París 2024 en el Mundial”, cerró.

Cómo se reparten las plazas de canotaje a París 2024

En los Juegos Olímpicos venideros habrá cinco pruebas de canotaje para cada rama, femenina y masculina. Serán dos menos que en Tokio 2020, por lo que hay menos lugar para los atletas. Las chances de participar, en consiguiente, se aminoraron. Habrá 236 atletas contra los 248 que hubo en la edición que se pospuso a 2021 por la pandemia de Covid-19.

La primera instancia de clasificación es el Mundial de Duisburgo. En ambas ramas, se otorgarán seis plazas en K1 y K2; y diez en K4, única modalidad en la que se repartirán todas. Quienes no obtengan un cupo en ese certamen, tendrán una última chance al año siguiente en el Preolímpico de su respectivo continente.

El canotaje de velocidad dijo presente por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Berlín 1936 con pruebas para varones. Las mujeres se incorporaron en Londres 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial.