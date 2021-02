El contrato de Lionel Messi: para Hugo Sánchez, "lo están empujando a marcharse"

Lionel Messi, frente al Granada por la Copa del Rey Fuente: AP

4 de febrero de 2021

Hugo Sánchez, ex delantero del Real Madrid y de la selección mexicana, entre otros, se refirió al escándalo que generó la publicación del contrato de Lionel Messi por parte del Diario El Mundo, de España, y aseguró que esta situación "lo va a alejar más del Barcelona".

"Lo de Messi (el contrato) es una cosa más que se junta para que haya polémica, y esto a mi entender va a alejar más a Messi del Barcelona, en lugar de acercarlo y retenerlo, más bien lo están empujando a marcharse", le dijo "Hugol" a la señal ESPN y reproduce el diario Marca de España.

Por otra parte, sobre la llamada "cláusula de fidelidad", el cinco veces goleador de la liga española dijo: "Lo que me llamó la atención fue el premio de fidelidad, que ya le han hecho dos pagos, cerca de los 39 millones de euros".

En ese sentido, Sánchez agregó que "Leo tuvo la fortuna de hacerse en la Masía que es donde se forman los jugadores del Barcelona. Yo, por ejemplo, no tuve la suerte de estar en las fuerzas básicas (categorías formativas) del Real Madrid, en ese entonces no se utilizaba este tipo de premios, pero de haber existido me hubiera encantado haberlo tenido con el Madrid", señaló.

Lionel Messi, se expresó públicamente sobre el tema y, a cuatro meses de quedar libre del Culé, sostuvo hace algunas semanas que decidirá su futuro una vez finalizada la temporada.