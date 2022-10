El cruce entre Oscar Ruggeri y Esteban Edul por la conferencia de prensa de Fernando Gago: “¿Vos a quién representas?”:

escuchar

Los columnistas de ESPN, Oscar Ruggeri y Esteban Edul, discutieron este viernes al mediodía en el pase entre F12 y F90 con respecto a las declaraciones del director técnico de Racing Club, Fernando Gago, quien minutos antes brindó la primera conferencia de prensa después de que su equipo se quedara con las manos vacías en la última edición de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En sus dichos, Gago dijo que no calificaría como “fracaso” la campaña de La Academia, que terminó primero en la tabla anual de posiciones, pero no logró quedarse con ningún título. De hecho, fue eliminado prematuramente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y cayó ante Deportivo Agropecuario por los 16avos. de final de la Copa Argentina. En el comienzo del pase, el conductor Sebastián Vignolo les dijo a los periodistas del programa vecino: “Yo sé que ahí discutieron un poco” en relación a las palabras del DT de Racing.

Dispuesto a dar la batalla dialéctica y defender a Gago, Ruggeri, le repreguntó a Vignolo con cierta malicia: “¿Quién discutió, che?”. Sin vueltas, el animador contestó: “Te voy a dar nombres: (Esteban) Edul y Leo Gabes”. Sin hacerse el desentendido, el comentarista deportivo se hizo cargo de su opinión, levantó la mano, y respondió: “Yo”. Luego, Oscar le consultó al Pollo: “Mariano Juan, ¿con quién está?”. “Con Gago”, replicó Sebastián.

Ruggeri, quien admitió que no había escuchado hablar a Gago, lanzó: “Estoy con Mariano Juan a morir porque sé como piensa”. En broma, Chavo Fucks acotó: “Arrancó Salta 1133″, en alusión a la vieja dirección de la sede de Fútbolistas Argentinos Agremiados. A su turno, Vignolo confesó también estar en consonancia con el pensamiento del entrenador de Racing. Por su lado, Edul estimó que Gago, en la conferencia de prensa, “se fue a pelear”. “¿Se fue a qué?” retrucó, provocador, Oscar. “Se fue a pelear” reiteró Esteban.

Conferencia de prensa de Fernando Gago Camila Godoy - Télam

Compenetrado, El Cabezón le espetó a Edul: “Ustedes preguntan atacando y Gago tiene que estar tranquilo, ¿no?”. Por su parte, el periodista explicó que Pintita “representa a los hinchas de Racing”, tras lo cual, el exdefensor de la selección argentina increpó: “Y vos, ¿a quién representas?”. Allí, Edul señaló que representa “a los periodistas”. Más en broma, el exjugador le indicó: “A los periodistas, no. Vos representas al canal, a Pluto”.

Después, el exfutbolista explicó: “Ustedes saben cuándo hay preguntas para hacer calentar a alguien, y cuándo hay preguntas que lo va a llevando bien. Una buena charla”. Mientras tanto, Fucks estimó que “la postura” de Gago frente a la prensa “no estuvo bueno”. Oscar respondió: “¿Cómo querés que sea?”. El Chavo opinó: “Fue cero empático con la gente de Racing. Los hinchas no son todos los termos de Twitter”.

Edul, por su lado, dijo que Gago “le bajo el precio a una derrota que para los hinchas de Racing es de las más importantes de los últimos años”. “¿Pero qué quieres que digan? ¿Nos tenemos que matar? ¿Querés que vaya con globos?”. El exzaguero defendió al ex volante central diciendo que “si no hablaban, no iban a asesinar”, y que ahora, “salió a hablar, y lo matan también”.

“Hay una frase que para mi dispara las discusiones. Él dijo que no es un fracaso, y está en discusión si no termina siéndolo” lanzó el columnista de F12, quien luego aclaró que para él sí lo fue. Al finalizar el pase, decepcionado, Ruggeri dijo: “Mirá vos... qué desilusión, Edulcito”.

