El tenso cruce entre Sebastián Vignolo y Chavo Fucks por el modelo de club de Boca Juniors: “Es una descalificación”

Los periodistas de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo y Chavo Fucks, protagonizaron este martes por la tarde un tenso cruce en el programa, mientras se desarrollaba un debate acerca del modo de funcionamiento del Club Atlético Boca Juniors bajo la actual gestión, que en el ámbito del fútbol, encabeza el exfutbolista Juan Román Riquelme, secundado por una serie de excompañeros, entre los que se encuentra Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

En ese marco, el conductor del programa destacó “el formato” de Boca, y hasta indicó que es posible de “imitar” por parte de otras instituciones de fútbol. Luego, el animador pasó a explicar en qué consiste dicha forma de conducción. “Riquelme es vicepresidente del club, arma un consejo con futbolistas que conocen la historia de Boca. Los entrenadores de Reserva, cuarta, quinta y sexta, son exfutbolistas que conocen Boca, están en Boca, y están preparados para estar ahí”, amplió.

Acto seguido, Vignolo explicó que el predio de Boca en Ezeiza “es el lugar donde forman” a los futbolistas para que lleguen a la Primera División del equipo. “Les llegan muchos pibes, y llegan muchos pibes”, graficó el relator. En ese momento, Fucks agregó que se trata de un “búnker”.

Después, Sebastián ponderó el “éxito” del formato ya que, desde que la actual conducción está al frente del club, “el equipo tiene resultados a nivel nacional”. Con malicia, El Chavo le recordó que sólo logró títulos “locales”. Allí, Vignolo marcó que ni el River de Gallardo, ni el Racing de Gago, han podido competir, en los últimos años, en el plano internacional.

Boca se coronó campeón del fútbol argentino Anibal Greco - La Nación

Convencido, el conductor agregó que “el formato Boca da resultado, le va bien, sale campeón, forma jóvenes, llegan a Primera y ganan títulos”. En tono irónico, Fucks se negó en ese momento a “participar de este homenaje”. Ofendido, Vignolo le respondió: “No, no, no, es una descalificación. No es ningún homenaje, si no que es una opinión”.

En el mismo registro sarcástico, Vignolo le devolvió gentilezas a su compañero: “El Chavo por ahí ve otra cosa. Y seguramente, va a defender lo que él piensa. Yo no lo voy a descalificar diciendo: ‘ahora, entonces, el homenaje’. Le voy a respetar la opinión que tiene, que seguramente, es contraria a la mía”.

Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, miembros del Consejo de Fútbol de Boca, en la celebración del equipo campeón Aníbal Greco - La Nación

A su turno, el comentarista deportivo se defendió, y dijo: “Yo no voy a descalificar a nadie. Me acordé de una nota que hicimos en Equipo F (a Riquelme), que dijo que si sos más o menos bueno, ganás torneos locales, pero si sos bueno de verdad, ganas la Libertadores. Como dirigente, él sostuvo esta idea, pero yo tengo la sensación de que ha aprendido que no es tan así. Le ha dado valor a estos torneos”.

Asimismo, el cronista televisivo consideró que “Boca debería competir en la Copa Libertadores con otro nivel”, y opinó que quedar eliminado en octavos de final de dicha competencia, como le ocurrió al conjunto xeneize en las últimas dos ocasiones, “es muy poco” y “muy temprano” para un club como Boca.

A la vez, indicó que, desde su punto de vista, “al proyecto, todavía, le falta una parte importante”. Y cerró: “Boca tiene una hegemonía en el medio local, que obviamente le doy el valor que tiene que tener cuando antes no se los daban. Yo creo que para ganar la Libertadores, que es el objetivo final de Boca, necesita un poco más”.

