Sebastián Vignolo contó que recibió un insólito mensaje sobre el sucesor de Marcelo Gallardo y luego lo bloquearon

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, contó este miércoles al mediodía una insólita situación que el tocó vivir, relacionada con el posible sucesor en el banco de suplentes de River Plate, de su actual entrenador, Marcelo Gallardo.

En el comienzo del envío, el animador reveló: “Ayer, casi 12 de la noche, me fui a comer con los muchachos de Pacífico. Fui con la familia primero. Después, estaban en la mesa los muchachos de la Primera. Me quedé un ratito con ellos. Llego a casa, entre que los nenes se bañan, se acuestan, (recibo) un mensaje anónimo”. En ese momento, su compañero Daniel Arcucci le repreguntó: “¿Anónimo?”.

Seguro, el relator contestó: “Un mensaje anónimo de WhatsApp”. Luego, develó el contenido de ese mensaje: “No afirmes nada, me dijo”. Por su lado, el columnista Cholo Sottile le preguntó si llegó a mirar la foto del destinatario del mensaje, algo que Vignolo respondió de manera negativa: “No, no miro. Cero”.

Acto seguido, el narrador se explayó en la respuesta que le dio al enigmático destinatario: “Digo, ¿qué? ¿Perdón? Le digo no sé de qué me estás hablando”. Seguidamente, Sebastián señaló a qué se refería su interlocutor: “DT de River”. Sin embargo, un detalle fue el que llamó la atención de sus colegas: “Cuando le quise contestar, me bloqueó”. Allí, el periodista Federico Bulos replicó sorprendido con una onomatopeya.

Marcelo Gallardo se va de River y el club ya le busca sucesor Fabian Marelli - LA NACION

Por su parte, Arcucci recordó cómo era el destrato en otros tiempos: “Antes, encontrabas carpetas en el piso”. Mientras tanto, el columnista Chavo Fucks acotó: “Qué locura. Antes, esperaban atrás de un árbol, ¿no?”. Entre risas, Vignolo concluyó: “Debe ser el loco del WhatsApp que me está atacando. Listo. Me quedé con eso, me fui a dormir. Soñé. Dije: ¿quién va a ser el DT? ¿Vuelve Ramón (Díaz)? ¿Quién agarra, (Diego) Cocca? Se me empezaron a venir técnicos, entrenadores”.

Al margen del comentario de Vignolo, quien no explicó si se trataba de realidad o ficción, la cuestión es que la dirigencia millonaria se encuentra aún en la búsqueda del reemplazante del Muñeco. Entre los máximos candidatos a sucederlo, se encuentran Martín Demichelis, Ricardo Gareca y Hernán Crespo. En cualquier caso, Gallardo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre.

Hasta entonces, el equipo millonario tiene dos compromisos amistosos por jugar: el próximo 9 de noviembre ante Colo-Colo, en Viña del Mar, y el 13 del mismo mes frente al Real Betis, en Mendoza. En una entrevista con F90, el presidente de la institución de Nuñez, Jorge Brito, aseguró que el mánager del club, Enzo Francescoli, será quien decida, a la postre, el nombre del nuevo entrenador de River.

“Es una decisión de las más difíciles que me toca como presidente, no hay que apurarse y ser pacientes. Sí, lo vamos a manejar como siempre hacemos, con mucha reserva. Será un tema muy encriptado, lo vamos a manejar con cautela”, agregó Brito en la misma conversación. Sin embargo, en las últimas horas, ya se filtraron las diferencias que existirían entre los miembros de la Comisión Directiva en torno a la sucesión, tras ocho años y medio del exitoso ciclo de Gallardo.

