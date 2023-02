El crudo comentario de un extécnico de River sobre el equipo de Martín Demichelis: “No lo veo bien”

escuchar

Leonardo Astrada, exfutbolista y exentrenador de River Plate, realizó este miércoles por la tarde un crudo análisis sobre el rendimiento del primer equipo del conjunto millonario, cuyo director técnico es, desde fines de 2022, Martín Demichelis.

En el programa Equipo F (ESPN), el conductor Sebastián Vignolo le preguntó sobre River: “¿Creés que tendría que haber cambios?”. En lo que va de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el Millonario ganó dos partidos y perdió uno. Sincero, Astrada contestó respecto del nivel mostrado: “Yo, a River, todavía no lo termino de ver bien. Lo veo demasiado previsible”. La periodista Morena Beltrán acotó: “Sí, coincido”.

Acto seguido, Astrada amplió su análisis, y en base al rendimiento del último fin de semana frente a Argentinos Juniors (”un equipo complicado”, admitió), comparó al actual River con el de Marcelo Gallardo. “Lo veo largo, no tiene la intensidad a la que estamos acostumbrados. Por ahí, Martín pide otra cosa. Pero no lo veo con esa intensidad de ser un equipo arrollador, que te domine ampliamente el partido”.

“Fijate que no genera demasiadas situaciones tan seguidas como el River de Marcelo. Por ahí es otro formato, pero en cuanto a situaciones. No te genera tantas situaciones claras. Y lo veo muy largo entre jugador y jugador. Antes, tenías muchas más triangulaciones, mejor pasaje por afuera”, agregó.

Después, Astrada explicó que a Demichelis “le va a llevar tiempo” afianzar su idea, y diferenció su estilo del de Gallardo en cuestiones puntuales. “Martín tiene una forma de pensar que es totalmente diferente a la de Marcelo. Cómo vive el partido, lo vive diferente. Lo que pasa es que con los mismos jugadores, se le veía mucha más ambición al otro”.

Luego, el excapitán de River reveló que tiene una “buena relación con Demichelis”, aunque contó que no habló con él en el último tiempo. “Las comparaciones son odiosas. Hay que buscarle las virtudes, y entender el pensamiento que tiene”, dijo.

Respecto de si es un entrenador “más cercano al jugador” que Gallardo, Astrada pidió tiempo, y reveló un dato sobre el método de entrenamiento del ex Bayern Münich. “Hay que esperarlo. Lo que sí te digo, en cuanto a intensidad de trabajo, me cuentan que es muy superior a la que Marcelo entrenaba. Tuvieron que bajar porque se corría riesgo de que no llegaran bien a los partidos”.

Martín Demichelis, entrenador de River Plate

Al respecto, el Negro aseguró que a los futbolistas competitivos, en general, les gusta ser exigidos en los entrenamientos, y no “estar tirado haciendo la plancha, porque después, el domingo no se pueden mover”.

El próximo sábado, River visita a Tigre en el estadio José Dellagiovanna. Para visitar al Matador, Demichelis dispondría jugar con Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nacho Fernández, José Paradela; Pablo Solari y Miguel Ángel Borja.

