El descargo de Rodrigo de Paul: habló de su ex Camila Homs, de Tini y de la posibilidad de no ir al Mundial de Qatar

Photo © 2022 G3/The Grosby Group EXCLUSIVE PREMIUM Ibiza, Spain. June 25, 2022. TIni Stoessel and Rodrigo De Paul enjoyed a vacation in Ibiza after confirming their romance. The Argentine celebrity couple has fun with friends on a yacht ride along the Spanish coast. Tini wore a white swimsuit combined with light pink straight pants. Meanwhile, De Paul wore a short orange swimsuit with black prints and exposed the countless tattoos on his torso. *** TIni Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron de unas vacaciones en Ibiza tras confirmar su romance. La pareja de celebridades argentinas se divierte con amigos en un paseo en yate por la costa española. Tini lucía un traje de baño blanco combinado con un pantalón recto en color rosa claro. Mientras, De Paul llevaba un traje de baño corto naranja con estampas negras y dejó a la vista sus incontables tatuajes del torso.

