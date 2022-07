La reacción de Camila Homs cuando Darío Barassi le preguntó sobre Rodrigo De Paul

Camila Homs asistió como invitada a 100 argentinos dicen (eltrece), el programa televisivo de Darío Barassi. El presentador, conocido por su curiosidad extrema y su falta de miedo a preguntar lo que sea o hacer alguna que otra broma, intentó sacarle información a la modelo sobre su separación de Rodrigo De Paul.

Las risas nunca faltan en el concurso. Las inquietudes del presentador, que intenta sonsacar a los invitados, tampoco. “¿Puedo sacar el tema, así ya me lo saco de encima y lo hablamos una sola vez?”, preguntó, mientras Homs decidía cómo proseguir en una de las pruebas del concurso. “No”, respondió tajante la modelo, mientras negaba con la cabeza.

Darío Barassi fue directo y le preguntó a Camila Homs sobre Rodrigo De Paul

Pero Barassi no pudo evitar insistir: “¿Por qué no?”. Y prosiguió: “No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos la plata nosotros. ¿Cuánto falta? Hacemos una vaquita entre todos”.

La conversación rondaba en torno a los rumores de que Rodrigo De Paul, expareja de la modelo y padre de sus dos hijos, podría no asistir al Mundial de Qatar el próximo noviembre. Pero la modelo continuó tajante, a pesar de las risas entre la conversación: “No me compliques”.

Rodrigo De Paul y Camila Homs rompieron tras 12 años de relación y dos hijos. Instagram @camihoms

La insistencia del presentador, que trataba de saciar su curiosidad, no fue fácil de controlar, y volvió a probar: “Solo quiero saber esto: ¿cuán lejos estoy de que se resuelva?”. “No lo sé ni yo”, dijo Homs.

Ante las respuestas poco certeras de la modelo, Barassi se lanzó a preguntar si hablaban entre ellos. Homs aclaró: “Sí claro, por nuestros hijos”.

Homs y De Paul mantuvieron una relación de 12 años y tuvieron dos hijos en común, Francesa y Bautista. Tras la separación, el futbolista continuó viviendo en Europa y ella viajó con los dos pequeños para instalarse en Puerto Madero. Pero, a pesar de el contexto, todo parecía indicar que la relación entre ambos era cordial y que el acuerdo económico se alcanzaría sin mayores inconvenientes.

La situación real fue muy distinta y, tras largas semanas de negociaciones entre ambos, derivó en un conflicto legal con abogados y en demandas millonarias, tras no conseguir llegar a un acuerdo. Tal es así que la próxima instancia será el juicio. Un hecho que preocupó a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), ya que el futbolista podría llegar a perderse el Mundial, dentro de cuatro meses.

“Cosas internas”

Ante la polémica y los rumores de que peligra la asistencia de De Paul en el Mundial, también se pronunció su exsuegro, Horacio Homs. “Tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. No es un mal chico, sí es un pelotud..., per no es mal chico. Esa es la realidad”, expresó.

Y agregó: “Hay cosas internas de familia, pero bueno, nunca le voy a desear el mal. Me hizo enojar la otra vuelta, pero ya pasó. Todo bien”.

Por su parte, Camila había declarado que no querría que interfiriera su batalla legal con que el futbolista viaje al Mundial. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes. Sé que ir al Mundial es algo que él anhela un montón, pero yo sé lo que pido, lo que considero que me pertenece. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y cerrar este tema cuanto antes, porque es algo que no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”, concluyó.