Diego Topa y la polémica que se generó por sus dichos sobre los videos de Tini Stoessel

La semana pasada, Diego Topa acaparó los titulares de los medios luego de hacer una reflexión sobre el uso excesivo de las plataformas y el tipo de contenido que consumen los más chicos, mencionando entre otras cosas los videos de artistas como Tini Stoessel y lo que estos generan en las actitudes de los niños.

Su opinión abrió un fuerte debate en las redes sociales con personas a favor y en contra de sus dichos, razón por la cual el animador infantil volvió a referirse al tema. “ Me sacaron de contexto para que entren a leer la nota . Está en la nota de Carmen Barbieri, buscala, yo ahora te la paso”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en MitreLive.

“Lo que yo dije es que la música está buenísima, que yo escucho a Tini”, explicó y aclaró lo que intentó expresar hace unos días. “ Por ejemplo, a mi hija -que le re gusta Tini- no le pongo los videos porque los más chiquitos de 2, 3, 4 años tratan de imitar la ropa ”, continuó. “Lo que se ponen en los videos, que está sexualizado, para los más chiquitos no está bueno”, agregó.

Para terminar con la polémica y los enfrentamientos, el conductor infantil dejó en claro que no es una cuestión personal con Stoessel, ya que él admira a la cantante y sobre todo la aprecia. “Yo la amo, la veo y la quiero”, cerró dándole fin a las especulaciones.

La semana pasada, Topa visitó los estudios de Mañanísima, el ciclo televisivo que conduce Carmen Barbieri, en donde se animó a responder un ping pong de preguntas y respuestas. Allí terminó hablando de lo expuestos que están los menores a los contenidos digitales, y como ejemplo, habló de la cantante de la “triple T”, su llegada al público infantil y los videos subidos de tono que realiza.

La advertencia de Diego Topa sobre Tini Stoessel y su influencia en las infancias.

“A veces hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, que son espectaculares, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está bueno, muy sexualizados. No está bueno y lo noto”, expresó el conductor.

Lejos de juzgar el trabajo de la cantante, Topa buscó extender el reclamo a YouTube, con el fin de que filtre los contenidos según la edad del usuario: “Estaría bueno poder pedirle a YouTube que ponga un rango de edad por algoritmo de dos a cuatro años porque hay videos para ver a esa edad”.

Desde su experiencia trabajando con los más chicos, reflexionó sobre el traspaso de lo que sucede en redes sociales a la vida cotidiana, como el ciberacoso. “Para mí es un tema que está bueno hablarlo porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos, sobre todo, no saben que están haciendo bullying”.

“Para los más chiquitos, a veces es un juego. Por eso desde la escuela y desde la familia hay que acompañar y mostrarles no solo que eso está mal, sino que pueden lastimar al otro porque no se dan cuenta. No lo hacen a propósito”, agregó el presentador infantil ante la consulta del panel de periodistas y remarcó el ejemplo de su hija Mitai: “Cuando tira algo le digo ‘eso no está bueno’ porque si lo hacés en la escuela podés lastimar a otro”.

“Hay que ir explicando como un juego. En la casa es fundamental porque aparte, a veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y lo ven en YouTube, o donde sea. Hay que tener mucho cuidado”, remarcó.

Topa se convirtió en padre de la pequeña Mitai, su primera hija, quien nació por subrogación de vientre, el 21 de enero de 2020. “Llegó a nosotros para cambiarnos la vida”, comentaba por entonces Topa, quien había luchado por más de cuatro años para cumplir su anhelo de ser padre. El año pasado, en diálogo con LA NACION en el marco del estreno de la serie El ristorantino de Arnoldo, Topa se describió como un padre “muy libre”. “La dejo que experimente, que juegue aunque voy poniéndole los límites. Ella es hermosa, no para de reírse, de bailar; es re artista. La veo y me reconozco en su mirada, en sus risas, en su picardía, en su curiosidad, en todo”, expresaba.