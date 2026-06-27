El día que Ayrton Costa descartó, entre risas, jugar para Cabo Verde, la revelación del Mundial

“¡No! Cabo Verde, no. Tengo mi abuelo que era de Cabo Verde, pero no. Soy argentino”. En noviembre de 2025, cuando le preguntaron por la posibilidad de representar al seleccionado caboverdiano, Ayrton Costa lanzó una risa antes de descartar a los Tiburones Azules. A casi ocho meses de aquel momento, el equipo africano es la gran revelación del Mundial 2026 y se cruzará con Argentina, en los dieciseisavos de final.

Costa, que en algunos contactos con la prensa había hecho mención a que soñaba con ponerse alguna vez la celeste y blanca, podría haber disputado esta Copa del Mundo en el conjunto que tiene como héroe al arquero Josimar Dias, conocido de manera global como Vozinha. En el sector que hubiera ocupado Costa, el entrenador caboverdiano, Bubista, tuvo que apelar a una convocatoria por la red social Linkedin. Pero aquella vez, en noviembre de 2025, consultado por Diario Olé, Costa negó tajantemente que existiera la posibilidad de vestir la camiseta caboverdiana.

Costa no tuvo como opción a Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) DOUGLAS MAGNO - AFP

Roberto Pico Lopes, uno de los futbolistas que ya sumó minutos en este Mundial, llegó mediante esa plataforma laboral a ser considerado e integrar la aventura de los Tiburones Azules en la máxima cita de la pelota. Bubista, quien había anticipado antes del Mundial que confiaba en que sus muchachos pudieran sorprender gratamente a todo el planeta, se valió de la tecnología para el rastreo de jugadores con ascendencia caboverdiana.

De haber abierto la puerta a Cabo Verde, Costa tal vez ampliaría la nómina de jugadores que nacieron fuera del archipiélago de islas volcánicas y que lo representan ahora. En total, 14 de los 26 citados a la Copa del Mundo no nacieron en ese territorio insular que cuenta con apenas 520.000 habitantes y que trascendió gracias a una campaña que ya resulta memorable.

🇨🇻 Pensar que podría haber sido rival de Argentina 🇦🇷😱



En noviembre de 2025, Ayrton Costa habló sobre la posibilidad de jugar de Cabo Verde 🇨🇻 y su rechazo al llamado de ese seleccionado



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Sindy Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Dailon Livramento, Deroy Duarte y Garry Rodrigues nacieron en Países Bajos; Steven Moreira, Willy Semedo y Logan Costa son franceses; Telmo Arcanjo, Wagner Pina y Helio Varela llegaron desde Portugal, mientras que Pico Lopes y Dos Santos son oriundos de Irlanda y Estados Unidos, respectivamente.

Argentina, el próximo viernes, representará el rival más encumbrado contra el que lo Tiburones Azules se hayan medido. El duelo con el campeón del mundo significará, además, el partido más importante de la historia del conjunto que ya salió airoso de sus cruces con España y Uruguay, ante los que empató en las dos jornadas iniciales del grupo H.

Bubista, el padre de la criatura: el DT llevó a Cabo Verde a 16avos de final (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) Carmen Mandato - FIFA - FIFA

“Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado allí; pero nuestra voluntad es hacer las cosas según nuestra identidad”, enfatizó Bubista, elegido en 2025 como el mejor entrenador de África y guía de una historia de novela.

Sobre la campaña de sus dirigidos, luego de empatar con Arabia Saudita y sellar el pase a dieciseisavos, el entrenador remarcó: “El equipo tenía este ánimo de mostrarse a todo el mundo. Estamos muy orgullosos de haber pasado. Somos un país pequeño, pero luchamos por lo que queremos lograr”.

🤯🇨🇻 ASÍ SE FESTEJA EN CABO VERDE LA CLASIFICACIÓN HISTÓRICA EN EL MUNDIAL. pic.twitter.com/aAGiWEU7Ls https://t.co/vRzJeqIOQ6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 27, 2026

A más de 6500 kilómetros de donde se desarrolla el certamen, miles de personas coparon las calles para festejar la histórica clasificación a los dieciseisavos de final. En Miami, el viernes a las 19 (hora argentina), Cabo Verde buscará dar el golpe más resonante y poner en problemas a la selección de Lionel Messi. Ayrton Costa, el defensor que descartó estar en los planes de Bubista, lo seguirá por televisión mientras hace la pretemporada con Boca.