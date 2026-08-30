El Dibu Martínez es titular en la victoria de Chelsea a horas de su contratación

El Dibu Martínez es titular en Chelsea ante Brighton en Premier League este domingo, apenas unas horas después de confirmarse su traspaso desde el Aston Villa. El nuevo equipo del Dibu se imponía de local por 3-1 en el primer tiempo.

El campeón del mundo con Argentina en 2022 y finalista en 2026 figura en el once inicial de Xabi Alonso, en detrimento de Mike Penders, que es suplente, y del español Robert Sánchez, titular habitual y fuera de la convocatoria.

Chelsea logró abrir el marcador en los primeros minutos. A los 4 minutos, Romeo Lavia anotó el primer gol del encuentro y puso en ventaja al conjunto local.

El Dibu saluda a los hinchas de Chelsea Nigel French/Allstar - Getty Images Europe

El equipo londinense amplió la diferencia a los 14 minutos con un tanto de Pedro Neto. La tercera conquista llegó a los 32 minutos con un gol de João Pedro.

Sin embargo, Brighton reaccionó antes del descanso y logró descontar. A los 35 minutos, Malick Yalcouyé marcó el 3 a 1 acortando la diferencia en el marcador.

El fichaje del Dibu Martínez

Según la prensa británica, el traspaso se habría cerrado por unos 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) y el Chelsea precisó que firmó por tres años.

El Dibu en el calentamiento previo ADRIAN DENNIS - AFP

El arquero de 33 años llegó al Aston Villa en 2020, procedente del Arsenal, donde encadenó cesiones y el rol de suplente sin llegar a imponerse como arquero titular.

Ese papel sí le fue concedido en Villa Park, y en mayo logró levantar la Europa League, para culminar sus seis temporadas en Birmingham.

“Por sus actuaciones estelares y su contagiosa competitividad, Emi siempre será recordado por su parte en nuestro trayecto y éxito reciente”, reconoció el Aston Villa en un comunicado.

Sus años en el Aston Villa, con 256 partidos entre todas las competiciones, han coincidido con su asentamiento como guardameta titular de la selección argentina, con la que levantó el Mundial 2022 y dos Copas América (2021, 2024).

LONDON, ENGLAND - AUGUST 30: Emiliano Martinez of Chelsea attempts to make a save under pressure from Mats Wieffer of Brighton & Hove Albion during the Premier League 2026/27 match between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion at Stamford Bridge on August 30, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images) Mike Hewitt - Getty Images Europe

A nivel individual, fue galardonado con el Trofeo Yashin en dos ocasiones (2023, 2024), premio entregado al mejor arquero del año por la revista France Football, durante la ceremonia del Balón de Oro.