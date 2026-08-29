Serie igualada: los Springboks se impusieron en el partido número 100 de una leyenda y con la figura menos pensada

Varios jugadores terminaron tendidos en el pasto del imponente Cape Town Stadium, mirando el cielo, extenuados. Otros con los brazos en alto, pero todos con la misma sensación: satisfacción por sacar adelante un partido incómodo, bajo presión. Luego de la derrota en Johannesburgo, los Springboks se desquitaron ante los All Blacks, con un triunfo 33-26 que deja la serie igualada. El próximo sábado se medirán nuevamente en el Ellis Park, donde se inició el duelo una semana atrás.

La Rugby Greatest Rivalry, como se denomina oficialmente a la serie entre las dos grandes potencias del rugby mundial, tuvo un nuevo capítulo que el local sacó adelante. Urgido bajo presión, sabía que no tenía margen de error. Y así lo jugó. Asumiendo el protagonismo desde el minuto cero y esta vez sumando cuando lo debía hacer: en el primer duelo pecó de ambicioso, pero en esta oportunidad lo jugó con la cabeza fría y no perdonó.

El festejo del capitán Siya Kolisi, símbolo de los Springboks Halden Krog - AP

Los All Blacks apoyaron cuatro tries y los Springboks tres, pero los locales tuvieron en Cheslin Kolbe a un goleador implacable. El wing acertó sus siete patadas a los palos, algunas de ellas de larga distancia. Fue sorpresivo ver a Kolbe asumir los kicks a los postes desde el inicio de la serie en lugar del talentoso Sacha Feinberg-Mngomezulu, pero el back respondió con mucha precisión y hasta ahora no falló ningún intento. Con 1,72m y 79 kg, el jugador de 32 años sigue ampliando su repertorio; a pesar de su tamaño es una fiera para atacar y defender, tiene un cambio de paso endiablado y en las pelotas aéreas es una garantía. Es pura convicción y suele estar concentrado al 100% durante los 80 minutos.

En el temprano anuncio del equipo el lunes, Kolbe no integraba el equipo titular, pero la lesión del apertura Handré Pollard alteró los planes de los Springboks. Al no estar el pateador más confiable, Rassie Erasmus incluyó a Feinberg-Mngomezulu y a Kolbe en lugar de Kurt-Lee Arendse para asumir los kicks. Erasmus, siempre atento a cada detalle, también forzó otros tres cambios en el equipo, que se dieron a conocer 30 minutos antes del kick-off: la primera línea que iba a estar entre los reservas pasó a ser la titular, y la que iba a estar desde el arranque se movió al banco. Deon Fourie, hooker titular, se convirtió en el jugador más longevo de la historia de Sudáfrica, con 39 años y 338 días. En Ciudad del Cabo regresó al rugby internacional luego de tres años.

Los Springboks fueron dominadores desde el inicio y salieron con decisión, con su ADN: un maul dominante, que agrupa a las defensas, y carreras rectas y rápidas para empezar a desgastar a su rival. Al minuto de juego Jesse Kriel abrió el tanteador a pura potencia. El segundo lo anotó Damian de Allende, su compañero en el centro de la cancha. Entre los dos conforman una pareja muy dura y sólida en el contacto. La otra conquista sudafricana fue apoyada por Siya Kolisi, el capitán y emblema de los Springboks, que también entró al ingoal de prepo. Ausente en el primer test por una lesión de la que se resintió ante los Pumas, en Vélez, el tercera línea volvió de gran manera, aunque lo reemplazaron en el inicio del segundo tiempo para resguardarlo.

Jesse Kriel entierra la pelota: try RODGER BOSCH - AFP

En Sudáfrica fue vital la presencia de Eben Etzebeth, uno de los jugadores que completó más tackles (18) y una pesadilla para robar lines en la primera posición. Otra de las figuras fue Pieter-Steph du Toit, un coloso del rugby sudafricano. El rubio tercera línea ingresó solo a la cancha junto a su familia, en su partido n°100 representando a su país. Figura en los campeonatos del mundo ganados en 2019 y 2023, Du Toit tiene una historia de superación; en 2014 se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y, cuando estaba en camino de volver a jugar, sufrió otra lesión del mismo ligamento, casi un año después. Le recomendaron retirarse, pero su papá se ofreció a donar parte del tendón de su rodilla para un trasplante. Con el tiempo se convirtió en un jugador indispensable para los Springboks, con un trabajo incansable en defensa, en ataque y con una intensidad contagiosa.

Pieter-Steph du Toit con sus hijos, la noche en que cumplió 100 partidos con los Springboks RODGER BOSCH - AFP

A los All Blacks les faltó más protagonismo con la pelota. Cuando la obtuvieron pudieron lastimar, moviéndola con pases cortos al último canal, o con Ardie Savea rompiendo tackles a pura potencia. Leroy Carter, Will Jordan y Damian McKenzie marcaron la diferencia con pelotas de calidad, pero el visitante falló en la obtención. No sufrió el scrum, pero si el line, una plataforma deficitaria.

Los tries de Leroy Carter y Ardie Savea los dejaron a tiro hasta el final. Atacaron desde el fondo de la cancha, pero sus ilusiones se vieron ahogadas por la gran pesca de André Esterhuizen, uno de los que mejor ingresó desde el banco de reservas. El otro fue Malcolm Marx, que recuperó tres pelotas para interrumpir ataques rivales. La serie de cuatro tests llegó a la mitad y quedó igualada 1-1. El próximo sábado volverán al Ellis Park, el templo del rugby sudafricano, para el tercer choque entre las dos grandes potencias del rugby mundial.

La síntesis

Sudáfrica: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi; Ruan Nortje y Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Deon Fourie y Gerhard Steenekamp.

Cambios: PT: 35´Ox Nche por Steenekamp y Malcolm Marx por Fourie. ST: 0´ Manie Libbok por Willemse, 2´ Andre Esterhuizen por Kolisi, 16´ Wilco Louw por Thomas du Toit y Morne van den Berg por Reinach, 27´Lood de Jager por Nortje y Cameron Hanekom por Wiese.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Nueva Zelanda: Damian McKenzie; Will Jordan, Quinn Tupaea, Jordie Barrett y Leroy Carter; Ruben Love y Cam Roigard; Luke Jacobson, Ardie Savea (capitán) y Simon Parker; Tupou Vaa’I y Fabian Holland; Tyrel Lomax, Codie Taylor y George Bower.

Cambios: ST: 8´Asafo Aumua por Taylor y Fletcher Newell por Lomax, 10´ Peter Lakai por Parker, 13´Xavier Numia por Bower, 22´ Patrick Tuipulotu por Jacobson, 27´ Anton Lienert-Brown por Tupaea, 31´ Kyle Preston por Roigard

Suplentes: Josh Moorby

Entrenador: Dave Rennie.

Primer tiempo: 1 minuto gol de Kolbe por try de Kriel (S), 15´gol de Love por try de Roigard (NZ), 18´ penal de Kolbe (S), 22´gol de Kolbe por try de De Allende (S), 29´gol de Love por try try de McKenzie (NZ), 37´ gol de Kolbe por try de Kolisi (S). Resultado parcial: Sudáfrica 24-14 Nueva Zelanda.

Segundo tiempo: 8´ penal de Kolbe (S), 10´penal de Kolbe (S), 25´ try de Carter (NZ), 31´penal de Kolbe (S), 76´gol de Love por try de Savea (NZ). Resultado parcial: Sudáfrica 9-12 Nueva Zelanda.

Amarillas: 38´ De Jager (S)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Cancha: Cape Town Stadium (Ciudad del Cabo)