Cuándo juegan los Leones por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026

Los Leones y Países Bajos se enfrentan este domingo en el partido por el tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. El ganador se quedará con la medalla de bronce y se subirá al podio junto con los dos finalistas, Alemania y España, que se enfrentan a las 11.30 (horario argentino). El encuentro está programado para las 9 en el Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

En semifinales, Alemania se impuso a la Argentina por 2 a 1 con dos goles de Justus Weigand (Tomás Domene empató transitoriamente para la albiceleste). En el otro compromiso, el conjunto neerlandés perdió 4 a 3 con la sorpresiva España y se quedó sin la posibilidad de levantar el trofeo. José Basterra anotó tres goles para los Red Sticks y Pepe Cunill convirtió el restante; mientras que para la Naranja marcaron Koen Bijen, Jip Janssen y Joep de Mol.

La tristeza de los Leones luego de quedarse en el umbral de la final del Mundial 2026 Omar Havana - AP

Los Leones intentarán tomarse revancha de la caída ante Países Bajos por 3 a 1 en la fecha 2 del Grupo A. En aquel encuentro, el único gol albiceleste lo convirtió Nicolás Della Torre; mientras que los tantos neerlandeses los anotaron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

El objetivo que queda por delante para los argentinos es colgarse la medalla de bronce y, en consecuencia, subirse al podio de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia tras lo hecho en La Haya 2014, cuando vencieron a Inglaterra por 2 a 0 también en el partido por el tercer puesto.

Los Leones vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Partido por el tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026.

Día : Domingo 30 de agosto.

: Domingo 30 de agosto. Hora : 9 (horario argentino).

: 9 (horario argentino). Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

Los Leones vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro que dirime al ganador del tercer puesto está programado para este domingo a las 9 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la medalla de bronce, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.