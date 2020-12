El divertido cruce entre Sebastián Vignolo y Daniel Arcucci por su vieja salida del programa Crédito: Captura TV

29 de diciembre de 2020 • 16:10

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, le reprochó a su compañero de programa, Daniel Arcucci, por haber salido del programa en 2015 para formar parte de la señal DirecTV Sports.

"Quería vivir otras experiencias, los Juegos Olímpicos", aclaró Arcucci sobre su antigua decisión. Luego, regresaría al envío, del cual es uno de sus miembros fundadores.

En una analogía con la salida de Lucas Pratto de River Plate, presuntamente, por la exigencia que le imprime Marcelo Gallardo a sus planteles, Vignolo recordó: "El señor Daniel Arcucci, fundador de este programa junto a Carlos Bilardo, Gustavo López y quien le habla, se ve que no podía llevar el ritmo. Estaba saturado, porque el quería hacer un programa tipo más violín, porque en ese momento, estaba coqueteando también con un programa de otra intensidad".

"Es como que nosotros éramos Gallardo: le exigíamos, le pedíamos, le reclamábamos, y el señor, un día, nos dijo que no quería estar más. Pero que quería ir a un lugar. Era una liga diferente. Yo creo que iba a ganar un poco más de dinero, pero de alguna manera iba a pasar al anonimato", lo chicaneó Vignolo.

En su "defensa", y siguiendo el juego periodístico del biógrafo de Diego Maradona respondió que él "ya tenía la gloria" y "quería vivir otra experiencia como Pratto". "Soy yo, el Osito. Fue lindo. Aprendí".

"Se fue sin pena ni gloria", señaló el relator deportivo, a lo que Arcucci respondió: "No no, me fui con gloria. Yo había hecho la de Pratto: así (gesto del festejo de gol del delantero)".

Finalmente, el relator "escrachó" a su compañero con una historia: "Un día, lo que le pasó fue terrible. Migraciones. Todos nosotros, porque coincidíamos en un viaje, el señor fue: hola chicos, los veo siempre, pase por acá, maestro. No no, usted ahí, con turistas. Y él fue a la zona de turistas. Nosotros estábamos en el centro y él estaba llenando el papelito. Yo creo que a ahí le cayó la ficha".