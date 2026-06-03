El drama que vive una figura de Boca por la muerte de su mamá: “Viejita hermosa, luchaste hasta el final”

Ayrton Costa, defensor central de Boca Juniors, vive horas de tristeza luego de que confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Estela, luego de luchar contra una enfermedad. La mujer murió el martes pasado a los 68 años y el jugador publicó una emotiva carta para despedirla, con varias fotos de ellos juntos.

El anuncio fue hecho por el propio jugador a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fotos familiares y el mensaje de despedida. “Viejita hermosa luchaste hasta el final, como siempre me lo enseñaste! Guerrera descansa en paz”, escribió Costa junto con la fecha de nacimiento de su madre (26-07-1957) y el día del deceso (29-05-2026).

El jugador de Boca despidió a su madre en las redes sociales

Según las palabras del jugador y según se pudo apreciar en las fotos, Estela estaba combatiendo una enfermedad desde hace un tiempo, ya que en varias de las imágenes que subió Ayrton se la vio con una asistencia de oxígeno con una cánula nasal.

En el posteo, Marcos Rojo, excompañero de Costa en Boca, le envió sus condolencias en los comentarios. “Fuerza hermano”, escribió el jugador de Racing. Por su parte, el cantante Callejero Fino hizo lo propio al comentar “Dale, primo, fuerza”. Otros futbolistas como Ezequiel Barco, Lolo Miranda y Lucas Romero saludaron al defensor.

Ayrton recibió las condolencias de sus compañeros y amigos (Foto: @ayrtoncosta32)

Cabe recordar que en 2023, Ayrton también había sufrido la pérdida de su padre y en aquel entonces lo despidió con una emotiva carta en sus redes sociales.

Hace unos años, Ayrton despidió a su padre en redes sociales

“Llegó el momento más triste de mi vida. Nunca imaginé que iba a vivir esto... muy triste porque pasaron cosas que no nos merecíamos. Siento que no pudimos disfrutar mucho... voy a llevar un vacío gigante. ¡¡Nos dejastes solitos viejito lindo!! Se me va a hacer muy difícil seguir sin vos con la adoración que siento por vos y la que vos sentías por mí. Te voy a amar toda la vida... voy a jugar con el corazón, como vos me decías que lo haga. Me quedo tranquilo porque me dijiste que estabas orgulloso de mí. Me hubiese gustado que las cosas sean distintas. Voy a cuidar a mami y al cabezón, vos cuidanos desde donde estés", escribió el central.