El duro castigo que recibió Benoit Paire de la Federación Francesa de Tenis por su mal comportamiento

Incontrolable, irrespetuoso, díscolo, irascible. El continuo mal comportamiento del tenista Benoit Paire llevó al límite a la Federación Francesa de Tenis, que se cansó y decidió que el jugador de 31 años no formará parte del equipo galo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El comunicado de la FFT es concreto: “Ante la repetición de un comportamiento profundamente inapropiado por parte de Benoit Paire, el Comité Ejecutivo de la FFT, a propuesta del director deportivo Nicolas Escudé y en consulta con Sebastian Grosjean, capitán del equipo francés de Copa Davis, ha decidido excluir al jugador de una posible selección para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio”.

El texto apunta en particular a su actuación en el ATP de Buenos Aires: “El 4 de marzo de 2021, durante su partido ante el argentino Francisco Cerundolo en la segunda ronda del torneo ATP en Buenos Aires, Benoît Paire se comportó de manera antideportiva e inadecuada tanto en la cancha (escupir, perjurar, final descuidado) como afuera ( reacción inapropiada en las redes sociales).

Este comportamiento no fue aislado (varios episodios previos de raquetas rotas, juramentos, etc.), el comité de ética de la FFT había decidido por primera vez abordar la situación de oficio, en aplicación del ‘Artículo 28 del Reglamento Administrativo’. de la FFT que, en particular, la instruyen para garantizar el cumplimiento de las reglas éticas del deporte y los principios éticos aplicables a todos los jugadores del tenis francés.

Sucede que Todavía está fresca su vergonzosa despedida en el duelo frente al porteño Francisco Cerúndolo, en los 8vos de final del ATP de Buenos Aires. En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, protagonizó una fuerte discusión con el umpire español Nacho Forcadell por un pique, escupió la zona donde había picado la pelota e insultó.

El tenista francés Benpit Paire se mostró muy molesto con la organización del torneo Daniel Bockwoldt / dpa / AFP

Benoit renueva polémicas semana tras semana. Pero con la Federación de su país ya tenía una relación tirante desde Río 2016, cuando fue expulsado de la villa tras perder con el italiano Fabio Fognini y su abierto deseo de viajar a Cincinnati para dejar la ciudad brasieña. Además, chocó contra una leyenda: Yannick Noah, que fue capitán de la Copa Davis.

Décision du Comex de la FFT concernant Benoît Paire. — FFT (@FFTennis) April 23, 2021

Su última polémica la protagonizó al perder en el Masters 1000 de Montecarlo (por 6-4, 6-7 [3-7] y 7-6 [7-5] ante el australiano Jordan Thompson). Entonces, no dudó en disparar contra las restricciones del tour actual.

“Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! [NdR: es el prize money por jugar la primera ronda en el Principado] Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He recibido 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, expresó Paire, sin filtro y con acidez, en rueda de prensa.

Sin dar marcha atrás en sus declaraciones, agregó: “El circuito se ha podrido y no me voy a retractar en mis comentarios. Me da igual ganar o perder. Es lo mismo tirar un golpe ganador que hacer una doble falta. Como no hay ningún tipo de ambiente no notas la diferencia. La vida normal me parece una mierda en este momento”.

Una imagen de la discusión entre Paire y el supervisor Mandl; detrás, Cerúndolo observa lo que sucede con su rival Gentileza/Argentina Open

En lo que va de la temporada, Paire jugó diez partidos ATP y perdió nueve. Solamente derrotó al chileno Nicolás Jarry en su debut en los octavos de final del ATP 250 de Córdoba. Acumula en esta temporada una ganancia de 183.664 dólares y amasó una fortuna en toda su carrera de 8.595.551, entre premios ganados en singles y dobles. Su mejor posición en el ranking fue 18º en noviembre de 2016 y ganó tres títulos, en Bastad 2015 y en Lyon y Marrakech, estos dos últimos en 2019.

