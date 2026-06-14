A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de Barcelona que se desarrolla en el circuito de Cataluña y corresponde a la novena fecha del calendario de la Fórmula 1, trastocado por la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente.

La carrera inicia a las 10 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

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El argentino se ubicó 13° en la clasificación del sábado y larga desde esa posición, con la chance concreta de sumar puntos. No obstante, el pilarense no está conforme con el funcionamiento de su monoplaza en los entrenamientos y en la qualy y así lo manifestó: “Traté de extraer todo lo que podía del auto, creo que traté de ir con el cuchillo entre los dientes y la línea de vuelta, pero el auto no hace lo que quiero”.

Y, con ironía, agregó: “Más lentos que la F2 íbamos. Capaz Nico —Nicolás Varrone, otro argentino de 25 años que compite en esa categoría— iba más rápido. No encontramos la vuelta de fin de semana, di vuelta el auto para el FP, di vuelta el auto para la qualy, no hace nada, nada funciona. Largando 13 hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos“.

George Russell (Mercedes) hizo la pole position y comienza adelante de todos con Lewis Hamilton (Ferrari) detrás. Kimi Antonelli (Mercedes), el ganador de cinco carreras de las seis que tuvo el certamen y líder absoluto de la tabla de posiciones, inicia tercero. El último campeón, Lando Norris (McLaren), sale cuarto por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull).

Grilla de partida del GP de Barcelona-Cataluña

George Russell (Mercedes).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar (Red Bull).

Oscar Piastri (McLaren).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Nico Hülkenberg (Audi).

Charles Leclerc (Ferrari).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Pierre Gasly (Alpine).

Oliver Bearman (Haas).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Esteban Ocon (Haas).

Alexander Albon (Williams).

Sergio Pérez (Cadillac).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Lance Stroll (Aston Martin).

Fernando Alonso (Aston Martin).

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine