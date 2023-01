El emotivo video de Argentina campeón del mundo que se viralizó en Twitter y emocionó a todos

escuchar

A pesar del correr de los días y las horas, los fanáticos de la selección argentina continúan buscando material para reflejar lo que fue la alegría por alzar la Copa del Mundo en Qatar. En esta ocasión, la óptica estuvo puesta en la reacción de los hinchas, sea en la Argentina o en el Estadio Lusail, cuando Gonzalo Montiel se hizo cargo de la última ejecución del penal y batió al arquero Hugo Lloris para sumar una nueva estrella al escudo.

Tras igualar 3-3 en los 120 minutos reglamentarios -que incluyó el alargue-, la selección argentina debió dirimir su suerte en la tanda de penales ante el que era el último campeón del mundo en Rusia 2018. Tras una actuación sublime del arquero Emiliano “Dibu” Martínez quien se lució en su especialidad, le tocó el turno a Montiel, exjugador de River Plate y actual de Sevilla de España, hacerse cargo de una ejecución no apta para cardíacos, que, finalmente, fue resuelta de manera favorable.

El emotivo video viral de Argentina campeón del mundo (Twitter: @desmotivacionesrock)

Una vez que la pelota tuvo destino de red, la historia cambió para siempre y así lo intentó describir la cuenta @desmotivacionesderock, en su cuenta de Instagram, al recopilar los momentos que vivió cada argentino al ver el esférico y así sentir el alivio de una conquista que se le negó durante 36 años a la albiceleste.

Con la canción llamada “Juntos a la par” de Pappo, se empiezan a visibilizar algunos casos de personas que lloran al ver que el sueño se cumple. Uno de ellos, que es el primero que sale en el registro fílmico, se lo ve completamente desconsolado y no alcanza a poder gritar el gol para tirarse al piso de la emoción.

En soledad, con amigos y en familia, el partido se observó en la mayoría del territorio argentino, que explotó ante el último penal y guardará, por siempre, en sus recuerdos la conquista tan deseada que se festejó en el Obelisco porteño y las principales arterias de cada provincia.

Sergio Agüero expresó su alegría en los festejos por el Mundial

Una vez concretado el logro de ser campeón del mundo, los jugadores, junto a Sergio Agüero, festejaron en los vestuarios del estadio Lusail. Tras ello, el Kun, en una transmisión en vivo que hizo, le contó a los followers que estaban del otro lado cómo fue ese momento y algunas perlitas.

“La verdad es que no puede creer que ganamos la Copa del Mundo, que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo”, empezó, con cierta gratificación por ese momento.

Y agregó: “Pero llegó un momento en el que de repente me empezó a doler acá atrás, me agarraban puntadas fuertes. Ya llegando al córner no podía más. Dije: ‘No voy a dar la vuelta ni en pedo’. Llegaba a dar la vuelta y terminaba en un hospital porque no podía más”.

Por último, un usuario le comentó: “Qué lindo pedalín tenías”, a lo que Agüero, con su personalidad espontánea, destacó: “Bueno, sí. Tomé bastante. Tampoco mucho, pero tomé. Pasa que estaba sin comer y cuando tomás sin comer te pega el doble. A ver, salimos campeones del mundo”.

