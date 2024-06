Así es la increíble casa que Gonzalo Montiel le regaló a su hermana: “Me explota el corazón”

Escuchar

Las redes sociales estallaron este jueves tras la noticia que Jacqueline Montiel publicó en su cuenta de Instagram. Es que la hermana de Gonzalo Montiel, el defensor campeón del mundo y el que pateó el penal decisivo ante Francia, mostró el increíble regalo que le hizo el futbolista: una casa a estrenar. En el marco de la previa para iniciar la Copa América y tras el nacimiento de su primer hijo, el jugador de la selección argentina revivió con su gesto un trasfondo familiar complejo.

Desde su perfil oficial, Jacqueline mostró parte de la propiedad que le entregó su hermano y expresó la alegría que significó para su esposo e hijos esta sorpresa. “Me explota el corazón de felicidad. Oficialmente nuestra. Gracias hermano por este regalo para nosotros, te amamos mucho”, escribió. De esta forma, la mansión, de dos pisos, cuenta con pileta y un gran parque, en el que los sobrinos de Gonzalo podrán jugar tranquilamente.

Jacqueline mostró la casa que le regaló Gonazalo (Fuente: Instagram/@ jacquelineesoledad2)

Esta sorpresa se volvió viral, en particular porque la joven cuenta con 19 mil seguidores en la plataforma antes mencionada. En pocos minutos, cosechó decenas de comentarios con elogios para ella y para Gonzalo, en particular por el pasado complejo que ambos atravesaron en su niñez.

Esta casa significa mucho para ellos, porque es el símbolo de esfuerzo y de un logro, y la mejor manera de representar lo que es ser familia. La vida de los Montiel presentó algunas ambivalencias mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una de las estrellas del seleccionado argentino tras marcar el gol de oro que convirtió, el 18 de diciembre de 2022, a nuestro país en campeón del mundo.

Jacqueline, uno de los pilares fundamentales de Gonzalo a lo largo de su carrera futbolística (Fuente: Instagram/@gonzalo_montiel29)

Tanto Jacqueline como Gonzalo tuvieron una infancia dura. El defensor creció en Virrey del Pino, González Catán, bajo el ala de su abuelo materno, Luis, con quien salía a vender frutas por la calle, mientras su papá Tito oficiaba de albañil y su mamá Marissa limpiaba casas.

Jacqueline enseñó cómo es la casa que su hermano le regaló (Fuente: Instagram/@ jacquelineesoledad2)

Cuando Luis murió en una pelea callejera a los siete años de Gonzalo, este empezó a dedicarle cada gol y cada triunfo a su abuelo. Su carrera tuvo inicio a los cuatro años, cuando Tito lo llevaba al club El Tala en Virrey del Pino. Ya de más grande, tuvo pruebas fallidas en Boca y en Huracán, y a los 10 River Plate lo recibió con los brazos abiertos por su talento.

El entorno de Gonzalo, al igual que el de su familia, fue muy humilde y le costaba llegar a fin de mes, pero esto le sirvió para definir su destino y marcar el rumbo al cual quería dirigirse. Con el paso del tiempo, no solo creció en su lado profesional, sino como persona, algo que se plasmó en el reciente gesto que tuvo para con Jacqueline y del que dejó en claro que lo primero son sus seres queridos.

La casa cuenta con dos pisos e importantes lujos (Fuente: Instagram/@ jacquelineesoledad2)

Esta casa llegó en medio del reciente nacimiento de su hijo Thiago con Karina Nucucchio. El cual acrecentó más las buenas noticias en su entorno. “Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte… No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra… Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiagito, con salud y tan de nosotros ¡Sos nuestro mundo, mi amor!”, expresó con orgullo el lunes 3 de junio.

LA NACION